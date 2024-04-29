عاجل| نكشف خطة الزمالك للتعامل مع قرار إيقاف القيد وتوقيت دفع الغرامة

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تحرك الإدارة لحل أزمة المغربي خالد بوطيب، مهاجم الفريق السابق، بعد صدور حكم نهائي من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم بأحقية اللاعب في الحصول على 2.4 مليون دولار.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن إدارة الزمالك بدأت التواصل مع خالد بوطيب ومحاميه من أجل حل المشكلة بشكل ودي لكن الإدارة تواجه أزمة حاليًا في عدم رد اللاعب على اتصالات مسئولي القلعة البيضاء من الأساس.

ويرغب مسئولو الزمالك في تقسيط قيمة الغرامة، على أن يتم دفع مبلغ مليون دولار كاش للاعب على أن يتم تقسيط باقي المبلغ والذي يصل إلى مليون و400 ألف دولار على 3 دفعات.

وتابع المصدر: "بوطيب يرفض أي حل ودي خاصة أن الحكم نهائي ولا يوجد استئناف عليه ولن يتم فتح باب القيد للزمالك قبل دفع الغرامة كاملة".

وواصل :"اللاعب متمسك بالحصول على قيمة الغرامة كاملة من الزمالك وعلى دفعة واحدة".

وشدد المصدر على أن إدارة الزمالك تضع خطة بديلة حال عدم تسوية الأمر بشكل ودي وهو دفع الغرامة كاملة ولكن الأمر سيستغرق وقتا بسبب جمع قيمة الغرامة لاسيما وأن النادي لا تتوافر به سيولة مالية في الوقت الحالي.

وتابع: "المجلس سيعتمد على بعض الموارد المالية الخارجية من مكافآت خارجية بجانب تدخل بعض رجال الأعمال لجمع الغرامة".

بعثة الزمالك تغادر غانا

وتغادر عصر اليوم الإثنين بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مدينة كوماسي الغانية، عائدة إلى القاهرة، بعد الفوز على دريمز الغاني والتأهل إلى نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ووفر مجلس إدارة نادي الزمالك طائرة خاصة لنقل الفريق مباشرة من القاهرة إلى كوماسي ثم العودة مرة أخرى، لتسهيل مهمة الأبيض، حتى لا يتعرض اللاعبون للإرهاق في رحلة السفر.

وحسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تأهله لنهائي بطولة كأس الكونفيدرالية، بعد فوزه على دريمز الغاني بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بابا يارا الرياضي في إياب الدور نصف النهائي للبطولة، وكان لقاء الذهاب الذي أقيم في القاهرة انتهى بالتعادل السلبي ليتأهل الأبيض بمجموع المباراتين بثلاثية دون رد.

ومن المقرر أن تقام مباراة ذهاب نهائي الكونفيدرالية، على ملعب نهضة بركان يوم 12 مايو، بينما ستقام مباراة الإياب يوم 19 مايو على استاد القاهرة.