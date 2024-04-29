«فيفا» يعلن إيقاف القيد لنادى الزمالك 3 فترات انتقال بسبب خالد بوطيب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، إيقاف القيد عن نادي الزمالك، على إثر قضية اللاعب المغربي خالد بوطيب، المهاجم السابق للفريق.

نشر «فيفا» عبر موقعه الرسمي، قائمة الأندية المصرية التي تم منعها من تسجيل لاعبين جدد خلال فترات الانتقالات المقبلة.

وأوضح «فيفا»، أن نادي الزمالك تم إيقافه من تسجيل لاعبين جدد لثلاث فترات انتقال مقبلة، بداية من 24 أبريل الجاري بسبب المستحقات المتأخرة للاعبه السابق خالد بوطيب.

وسيتم رفع الإيقاف عن بوطيب، حال سداد قيمة المستحقات المتأخرة للاعب والتي تبلغ قيمتها 2 مليون و400 ألف يورو.

الزمالك يعلن تلقيه خطابا بإيقاف القيد

وكان الزمالك، قد أعلن في وقت سابق، تلقيه إخطارا من الاتحاد الدولي بفيد بإيقاف قيد اللاعبين بسبب قضية اللاعب خالد بوطيب.

وقال النادي في بيان رسمي: "تلقى نادي الزمالك صباح يوم الأربعاء الموافق 24 أبريل، خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يفيد بإيقاف النادي عن القيد حتى سداد مستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب المقدرة بـ 2.4 مليون يورو.

وكانت القضية بدأ تداولها منذ عام 2020، بعدما قام اللاعب بتقديم شكوى ضد النادي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لفسخ عقده من طرف النادي".

وأضاف البيان: "قام مجلس الإدارة السابق بتكليف المحامي الإيطالي سلفاتور شيفالي للدفاع عنه في هذه القضية، واستمرت مهمته حتى صدور الحكم النهائي الذي صدر قبل تولي المجلس الحالي مهمة إدارة النادي.

وأكد مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب، أنه سيعمل جاهدًا على إدارة توابع هذه القضية حتى تاريخ فتح باب القيد للموسم الجديد، علمًا بأن المجلس تعامل في الفترة الماضية مع قضايا لها ذات الأثر، ورثها عن مجالس سابقة، ونجح في إدارة هذه القضايا بكفاءة وموضوعية وشفافية.

وشدد المجلس على أنه لن يدخر جهدًا أو وقتًا أو مالًا في التعامل مع هذه القضية، والخروج بما يرضي طموحات ورغبات جماهيره.

إلى جانب الزمالك، أعلن «فيفا»، استمرار إيقاف قيد وتسجيل اللاعبين، عن ثلاث أندية مصرية، وهي إيسترن كومباني، وحرس الحدود، ومصر للمقاصة.

وتم إيقاف القيد عن إيسترن كومباني بسبب وجود أربع قضايا ضد النادي، مقابل خمس قضايا ضد مصر للمقاصة، وقضية واحدة ضد نادي حرس الحدود.