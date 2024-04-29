الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الزمالك يحسم الجدل بشأن معاقبة مصطفى شلبى بعد احتفاله بهدفه أمام دريمز

الزمالك
الزمالك

تحدث حسام المندوه، أمين صندوق مجلس إدارة نادي الزمالك، عن احتفال مصطفى شلبي لاعب الفريق الأبيض بهدفه في شباك دريمز الغاني بإياب الدور نصف النهائي ببطولة الكونفدرالية.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على دريمز بثلاثة أهداف دون رد ليتأهل الفارس الأبيض إلى نهائي الكونفدرالية.

وقال المندوه في تصريحات تليفزيونية: "ماذا فعل اللاعب؟، لقد كان سعيدًا لشعوره بالضغط منذ فترة وعندما أحرز هدفًا احتفل على طريقته الخاصة".

وأضاف: "لقد عاد مصطفى من الإصابة وتعرض لانتقادات شديدة، ومن الطبيعي أن يتعرض للضغط وعندما سجل هدفًا احتفل بتلك الطريقة ولم نر شيئًا يستحق العقاب ولا يوجد أي عقاب ضده".

وعلّق على أزمة خالد بوطيب قائلًا: "تولينا المهمة ونعلم جيدًا أن هناك مشاكل عديدة والحل الوحيد هو الفوز بكل البطولات التي نشارك فيها".

وتابع: "أرى أن التتويج ببطولة الكونفدرالية سيرفع من الروح المعنوية وهذا إنجاز من اللاعبين لأنهم يتأثرون بالضغوط ومُقدرين الأزمات التي يمر بها النادي ومع ذلك لديهم إصرار كبير على بذل مزيد من الجهد".

واستطرد: "ربنا سيكرمنا بحلول نفكر فيها مثلما أكرمنا وقمنا بحل أزمة القيد بمبلغ كبير، والمفاوضات مستمرة حاليًا مع أصحاب القضايا".

وكشف: "سنتخذ كافة الإجراءات مع المسؤولين لطلب السعة الكاملة لاستاد القاهرة في نهائي الكونفدرالية".

وأتم تصريحاته بالحديث عن ملف ألعاب الصالات قائلًا: "سنعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل لمناقشة هذا الملف وإن شاء الله سيحدث تغيير كبير جدًا في ملف الصالات".

اقرأ أيضا.. مصدر بالجبلاية: اتحاد الكرة ليس لديه سُلطة على احتفالات منعم وشلبى

الزمالك إلى نهائي الكونفدرالية بعد الفوز على دريمز الغاني بثلاثية 

كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قد تأهل إلى نهائي الكونفدرالية عقب الانتصار على دريمز الغاني بثلاثة أهداف دون رد في إياب الدور نصف النهائي من المسابقة.

وسجل ثلاثية الزمالك كل من حمزة المثلوثي في الدقيقة 12 وسامسون أكينيولا في الدقيقة 27 ومصطفى شلبي في الدقيقة 59.

وتأهل الزمالك إلى نهائي البطولة ليضرب موعدًا مع المتأهل من مواجهة نهضة بركان المغربي واتحاد العاصمة الجزائري.

مصطفي شلبي الزمالك دريمز الغاني البطولة الكونفدرالية مباراة الزمالك ودريمز

مواد متعلقة

الزمالك ينتظر الفائز.. من الأقوى اتحاد العاصمة أم نهضة بركان؟

الزمالك يحطم «لعنة بابا يارا».. تاريخ سيء على «ملعب الرعب»

الأكثر قراءة

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

عاجل.. على رأسهم نتنياهو.. "العدل الدولية" قد تصدر أوامر باعتقال مسؤولين إسرائيليين

تفاصيل عقد قران مصطفى شعبان وهدى الناظر.. أقيم قبل شهرين في حفل محدود (خاص)

عاجل.. القاهرة الإخبارية: غارة للاحتلال تستهدف محيط مجمع أنصار الحكومى غربى مدينة غزة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

عاجل.. مقتل 3 جنود بجيش الاحتلال وإصابة 11 فى انفجار عبوة ناسفة بغزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

محمود خليل

الفرار إلى «الطائف»

الحسين عبدالرازق

ضيوف ولكن ثقلاء! (1)

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

صور

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

الأهلي يهيمن على مازيمبي في لقاءٍ حماسي

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل وإصابة 10 جنود إسرائيليين من الفرقة 99 عند ممر نتساريم

بيرنى ساندرز: غالبية الشعب الأمريكى متقزز من أفعال آلة نتنياهو الحربية فى غزة

بدون بديل ولا أدلة.. كيف فشلت إسرائيل فى حربها ضد الأونروا؟