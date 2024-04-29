الزمالك يحسم الجدل بشأن معاقبة مصطفى شلبى بعد احتفاله بهدفه أمام دريمز

تحدث حسام المندوه، أمين صندوق مجلس إدارة نادي الزمالك، عن احتفال مصطفى شلبي لاعب الفريق الأبيض بهدفه في شباك دريمز الغاني بإياب الدور نصف النهائي ببطولة الكونفدرالية.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على دريمز بثلاثة أهداف دون رد ليتأهل الفارس الأبيض إلى نهائي الكونفدرالية.

وقال المندوه في تصريحات تليفزيونية: "ماذا فعل اللاعب؟، لقد كان سعيدًا لشعوره بالضغط منذ فترة وعندما أحرز هدفًا احتفل على طريقته الخاصة".

وأضاف: "لقد عاد مصطفى من الإصابة وتعرض لانتقادات شديدة، ومن الطبيعي أن يتعرض للضغط وعندما سجل هدفًا احتفل بتلك الطريقة ولم نر شيئًا يستحق العقاب ولا يوجد أي عقاب ضده".

وعلّق على أزمة خالد بوطيب قائلًا: "تولينا المهمة ونعلم جيدًا أن هناك مشاكل عديدة والحل الوحيد هو الفوز بكل البطولات التي نشارك فيها".

وتابع: "أرى أن التتويج ببطولة الكونفدرالية سيرفع من الروح المعنوية وهذا إنجاز من اللاعبين لأنهم يتأثرون بالضغوط ومُقدرين الأزمات التي يمر بها النادي ومع ذلك لديهم إصرار كبير على بذل مزيد من الجهد".

واستطرد: "ربنا سيكرمنا بحلول نفكر فيها مثلما أكرمنا وقمنا بحل أزمة القيد بمبلغ كبير، والمفاوضات مستمرة حاليًا مع أصحاب القضايا".

وكشف: "سنتخذ كافة الإجراءات مع المسؤولين لطلب السعة الكاملة لاستاد القاهرة في نهائي الكونفدرالية".

وأتم تصريحاته بالحديث عن ملف ألعاب الصالات قائلًا: "سنعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل لمناقشة هذا الملف وإن شاء الله سيحدث تغيير كبير جدًا في ملف الصالات".

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الزمالك إلى نهائي الكونفدرالية بعد الفوز على دريمز الغاني بثلاثية

كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قد تأهل إلى نهائي الكونفدرالية عقب الانتصار على دريمز الغاني بثلاثة أهداف دون رد في إياب الدور نصف النهائي من المسابقة.



وسجل ثلاثية الزمالك كل من حمزة المثلوثي في الدقيقة 12 وسامسون أكينيولا في الدقيقة 27 ومصطفى شلبي في الدقيقة 59.



وتأهل الزمالك إلى نهائي البطولة ليضرب موعدًا مع المتأهل من مواجهة نهضة بركان المغربي واتحاد العاصمة الجزائري.