الزمالك ينتظر الفائز.. من الأقوى اتحاد العاصمة أم نهضة بركان؟

تمكن نادي الزمالك من وضع حدا لمغامرة نادي دريمز الغاني الذي يشارك لأول مرة في تاريخه في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية إذ استطاع أن يقصيه من دور قبل النهائي بسيناريو غريب جدا إذ بعد أن التعادل السلبي المحبط جدا، والمخيب للآمال في مباراة الذهاب على ستاد القاهرة الدولي تمكن الزمالك من تحقيق الانتصار بنتيجة ثلاثية نظيفة في مباراة الإياب على ملعب بابا يارا في مدينة كوماسي.

ومن المرجح جدا أن يصطم الزمالك في النهائي بنادي النهضة البركانية المغربي بعد أن اعتمد الاتحاد الإفريقي انتصار نهضة بركان على اتحاد الجزائر بنتيجة اعتبارية ثلاثية نظيفة في لقاء الذهاب الذي كان من المفترض أن يستضيفه ملعب 5 جويلية 1962.

النهضة البركانية

النهضة البركانية لديه ثأرا عند الزمالك إذ حرمه من التتويج باللقب في نسخة 2019 بخسارته في النهائي بضربات ترجيحية 3 – 5 بعد أن تعادلا في مجموع لقائي الذهاب، والعودة إيجابيا هدف لمثله.

كما أن حصول نهضة بركان على اللقب يرفع ألقابه إلى 3 ألقاب، ويتساوى مع ألقاب نادي الصفاقسي التونسي الأكثر حصدا للقب.

والنهضة البركانية واحد من ناديين فقط نجح في أن ينهيا دور المجموعات دون هزيمة إذ تصدر المجموعة الرابعة برصيد 14 نقطة جمعها من 4 انتصارات منها انتصاران على نادي الملعب المالي، وانتصار واحد على كل من نادي سيخوخون يونايتد الجنوب إفريقي، ونادي ديابل نوار الكونغولي.

وتعادلين، واحد إيجابيا مع ديابل نوار، والثاني سلبيا مع سيخوخون يونايتد.

وفي دور الثمانية أقصى نادي أبو سليم الليبي إذ تعادل معه دون أهداف في مباراة الذهاب على ملعب الشهداء بنينا في مدينة بنينا في مباراة الذهاب، وفاز عليه بصعوبة شديدة بنتيجة 3 – 2 في مباراة الإياب على الملعب البلدي لبركان.

وما يزيد من صعوبة مواجهة الزمالك للنهضة البركانية أن يتولى مسئوليته الفنية التونسي معين الشعباني الذي يعلم الكثير عن الأندية المصرية، وأسلوب لعبها بتدريبه فريقي المصري، وسيراميكا كليوباترا أي أدار مباريات أمام الزمالك، ويدرك تماما قدرات، وإمكانات لاعبيه.

اتحاد الجزائر

على الجانب الآخر اتحاد الجزائر كان من المفترض أنه يسعى إلى الحفاظ على اللقب الذي حصده في الموسم الماضي لكن النتيجة الاعتبارية تجعل مهمته مستحلية في تجاوز النهضة البركانية في دور الأربعة.

وفي دور المجموعات احتل اتحاد الجزائر المركز الأول في المجموعة الأولى بـ13 نقطة جناها من 4 انتصارات بواقع انتصارين على نادي سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي، وانتصار واحد على كل من الهلال الليبي، ومودرن فيوتشر.

وتعادل واحد بنتيجة سلبية مع مودرن فيوتشر.

في حين تكبد خسارة واحدة أمام الهلال.

وفي دور ربع النهائي استطاع أن يتخطي عقبة نادي ريفرز يونايتد النيجيري إذ بعد أن خسر بنتيجة هدف دون مقابل في لقاء الذهاب على ملعب ياكويو جوون ستاديوم في مدينة بورت هاركورت تغلب عليه بنتيجة هدفين نظيفين في لقاء العودة.

ويقود اتحاد الجزائر فنيا الإسباني خوان كارلوس جاريدو، وهو أيضا يعلم الكثير عن الأندية المصرية بقيادته فريقي الأهلي، والإسماعيلي.

في الوقت الذي لم ينهزم فيه النهضة البركانية في أي مباراة خسر اتحاد العاصمة في لقائين.

من خلال النتائج قد تبدو مواجهة الزمالك لنهضة في النهائي أصعب من مواجهة اتحاد الجزائر.