وزير الشباب والرياضة يهنئ الزمالك بالتأهل لنهائى الكونفدرالية

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، نادي الزمالك وجماهيره بالوصول إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد فوزه على فريق دريمز الغانى بثلاثية نظيفة، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، الذي أقيم علي ملعب بابا يارا الرياضي بكوماسي، بعد التعادل السلبي ذهابًا، ليصبح مجموع المباراتين 3 - 0 لصالح نادي الزمالك.

كما قدم وزير الشباب والرياضة التهنئة لمجلس إدارة نادي الزمالك عقب انتهاء المباراة، معربًا عن تقديره للأداء والإنجاز الذي حققه فريق نادي الزمالك، مشيدًا بالروح القتالية التي ظهرت في أداء اللاعبين، مؤكدًا أن هذا التأهل يعكس التفوق والمستوى الممتاز لنادي الزمالك، ويعزز مكانته كأحد أبرز الأندية الرياضية في القارة الإفريقية، ويؤكد الريادة المصرية في كرة القدم علي المستوي الإفريقي بعد تأهل النادي الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا الجمعة الماضية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن استاد القاهرة الدولى جاهز لأول مرة لاستقبال مباراتي العودة لنهائيات أكبر بطولتين لمنافسات الأندية الإفريقية لكرة القدم وهى نهائي دوري أبطال إفريقيا ونهائي الكونفدرالية، مشيدًا بأداء وننائج قطبي الكرة المصرية، وتأثير ذلك على المنتخبات المصرية الوطنية والأولمبية خلال منافساتهما الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك افتتح مشواره فى الكونفدرالية بتخطى عقبة ارتا سولار بطل جيبوتى بالخسارة ذهابًا بهدفين دون رد ثم الفوز إيابًا بأربعة أهداف مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات وخلاله فاز الفارس الأبيض على أبوسليم الليبى بهدف دون رد ثم على سوار الغينى برباعية دون رد، ثم على ساجرادا الأنجولى بهدف دون رد ثم تعادل سلبيًا مع بطل أنجولا ثم فاز على أبوسليم الليبى بهدفين مقابل هدف، ثم ألغيت مباراته مع سوار الغينى ليتأهل لربع نهائى البطولة ويلاقى مودرن فيوتشر وفاز ذهابًا بهدفين مقابل هدف، ثم تعادل إيابًا بهدف لكل فريق ليتأهل لنصف نهائى البطولة وتعادل سلبيًا في مباراة الذهاب أمام دريمز الغانى بالقاهرة.