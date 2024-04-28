الزمالك يحطم «لعنة بابا يارا».. تاريخ سيء على «ملعب الرعب»

تأهل تاريخي إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، حققه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد الفوز على دريمز الغاني بثلاثة أهداف دون رد في إياب الدور نصف النهائي.

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز الأول له على فريق غاني في غانا، ليتأهل إلى نهائي بطولة الكونفدرالية ويضرب موعدًا مع المتأهل من مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري ونهضة بركان المغربي.

واستطاع الزمالك أن يكسر عقدة مدتها 48 عامًا، حيث لم يسبق أن حقق أي انتصار على فريق غاني في الأراضي الغانية منذ بداية مشاركة الفريق في البطولات الإفريقية عام 1976.

وتمكن الفارس الأبيض من التأهل إلى نهائي الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه، حيث كانت المرة الأولى عام 2019 على حساب النجم الساحلي التونسي قبل أن يتوج باللقب على حساب نهضة بركان المغربي.

وقبل مواجهة الفريقين في لقاء اليوم، سبق أن واجه الزمالك الفرق الغانية في 10 مناسبات من قبل في جميع المسابقات الإفريقية، حقق الانتصار في مباراتين بالقاهرة بينما فازت الفرق الغانية في 4 مواجهات جميعهم كانوا على ملعب "بابا يارا" وانتهت 4 مواجهات بالتعادل بينهم مباراتين أقيمتا في غانا.

ويعد الفوز اليوم بثلاثية، هو الأكبر لفريق الزمالك في الأدوار الإقصائية بالبطولات القارية التي شارك بها.

الزمالك يتأهل إلى نهائي الكونفدرالية بثلاثية في شباك دريمز

كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد تأهل إلى نهائي الكونفدرالية عقب الفوز الفوز على دريمز الغاني بثلاثة أهداف دون رد في إياب الدور نصف النهائي من المسابقة.

وسجل ثلاثية الزمالك كلا من حمزة المثلوثي في الدقيقة 12 وسامسون أكينيولا في الدقيقة 27 ومصطفى شلبي في الدقيقة 59.

وتأهل الزمالك إلى نهائي البطولة ليضرب موعدًا مع المتأهل من مواجهة نهضة بركان المغربي واتحاد العاصمة الجزائري.

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