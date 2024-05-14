الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"روعوا الآمنين وقتلوا مواطنين في الجيزة".. إحالة 13 بلطجيا إلى الجنايات

حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية

13 عنصرا إجراميا مسلححا، استخدموا الأسلحة النارية، واستعرضوا قوتهم، فقتلوا مواطنين بينما سرعوا في قتل أخرين، خلال مشاجرة أصابت أهالي بولاق الدكرور بالرعب الشديد، فصدر قرارا من النيابة العامة بإحالتهم إلى المحكمة الجنائية بالجيزة  وقيدت القضية برقم 21719 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور.

13 بلطجيا اجتمعوا في وقت واحد ممسكين بالأسلحة النارية، وأطلقوا عدة أعيرة متتالية تجاه عدد من المواطنين بقصد إنهاء حياتهم، وكان يستهدفون من ذلك شخصين معينين، وفورا أن نجحا في التوصل إليهما أطلقا عليهما الأعيرة النارية، مما أدى إلى إصابتهما ثم مقتلهم متأثرين بجراحهما.

المتهمون وفقا لأمر الإحالة شرعوا في قتل مواطنين أخرين من خلال إطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي في الهواء وأيضا في اتجاه المواطنين، وشرعوا في قتل أخرين وفقا لتقرير الصفة التشريحية إلا أن القدر كان رحيما بهم وتم إسعافهم عن طريق العلاج.

وتبين من التحقيقات وفقا لأمر الإحالة أن المتهم الأول وحاز هو والـ12 متهم الأخرين سلاحا ناريا غير مششخن بندقية خرطوش بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات كما أحرز الأول وحاز الباقين بواسطته ذخائر نارية دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتهم أو إحرازهم. 

كم تبين حيازة المتهمين أيضا وأحرزوا أسلحة بيضاء "عصي، سكين" بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

الأسلحة النارية أهالي بولاق الدكرور المحكمة الجنائية بولاق الدكرور جنايات بولاق الدكرور النيابة العامة

مواد متعلقة

نجوم «الكبير أوى 8»: موسم «استثنائى».. والمسلسل خارج المنافسة

حصاد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فى أسبوع.. أبرزها اعتماد جدول الثانوية العامة

«كان هيتغدى معايا».. شقيق اليمني يكشف لحظاته الأخيرة قبل مقتله (نص التحقيقات)

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوزية

السندريلا والقديس.. مذكرات مكتشف سعاد حسني

أروى.. من رواية مقامات الغضب

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

الأكثر قراءة

عاجل.. "الآثار" تكشف حقيقة اكتشاف هيكل ضخم بالقرب من هرم خوفو

خطة جوميز لعلاج أخطاء مدافعي الزمالك أمام نهضة بركان فى نهائى الكونفيدرالية

عاجل| مصدر مسئول: إسرائيل تسعى لتحميل مصر مسئولية عدوانها على قطاع غزة

بعد خُطبتها لمينا مسعود.. من هى الممثلة الهندية إميلى شاه؟

حبس سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف فتاة وتحويله لمصلحة الطب الشرعى

رابط تحميل نماذج الوزارة الاسترشادية للصف الثالث الإعدادي 2024 pdf بالإجابات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

صورة طه حسين

ماجد حبته

ذكرى النكبة القديمة!

محمد عبيد المهيري

قمة المنامة: الاجتماع الفاصل لحماية المنطقة العربية

عبد الرحيم طايع

لماذا نحتفظ بالكراكيب؟!

جلال حمام

الرئيس الأمريكى فى ورطة

علي سعدة

للدين رب يحميه

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

ردود دولية غاضبة بسبب استمرار حرب غزة.. والاحتلال يواصل التصعيد

جيش الاحتلال يشن هجمات صاروخية على مناطق لحزب الله جنوب لبنان

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟