"روعوا الآمنين وقتلوا مواطنين في الجيزة".. إحالة 13 بلطجيا إلى الجنايات

13 عنصرا إجراميا مسلححا، استخدموا الأسلحة النارية، واستعرضوا قوتهم، فقتلوا مواطنين بينما سرعوا في قتل أخرين، خلال مشاجرة أصابت أهالي بولاق الدكرور بالرعب الشديد، فصدر قرارا من النيابة العامة بإحالتهم إلى المحكمة الجنائية بالجيزة وقيدت القضية برقم 21719 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور.

13 بلطجيا اجتمعوا في وقت واحد ممسكين بالأسلحة النارية، وأطلقوا عدة أعيرة متتالية تجاه عدد من المواطنين بقصد إنهاء حياتهم، وكان يستهدفون من ذلك شخصين معينين، وفورا أن نجحا في التوصل إليهما أطلقا عليهما الأعيرة النارية، مما أدى إلى إصابتهما ثم مقتلهم متأثرين بجراحهما.

المتهمون وفقا لأمر الإحالة شرعوا في قتل مواطنين أخرين من خلال إطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي في الهواء وأيضا في اتجاه المواطنين، وشرعوا في قتل أخرين وفقا لتقرير الصفة التشريحية إلا أن القدر كان رحيما بهم وتم إسعافهم عن طريق العلاج.

وتبين من التحقيقات وفقا لأمر الإحالة أن المتهم الأول وحاز هو والـ12 متهم الأخرين سلاحا ناريا غير مششخن بندقية خرطوش بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات كما أحرز الأول وحاز الباقين بواسطته ذخائر نارية دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتهم أو إحرازهم.

كم تبين حيازة المتهمين أيضا وأحرزوا أسلحة بيضاء "عصي، سكين" بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.