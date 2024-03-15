نجوم «الكبير أوى 8»: موسم «استثنائى».. والمسلسل خارج المنافسة

يواصل صناع مسلسل «الكبير أوى» حصد النجاح تلو الآخر، وتوسيع القاعدة الجماهيرية للعمل، من خلال الجزء الثامن المقدم خلال موسم شهر رمضان الحالى، الذى يتضمن جرعة مكثفة من الكوميديا المبتكرة، يقدمها عدد كبير من نجوم الضحك.

وتصدر «الكبير أوى ٨» قائمة اهتمامات الجمهور على مختلف منصات التواصل الاجتماعى، وعلى رأسها «فيسبوك» و«إكس»، وحصد العديد من الإشادات، منذ عرض حلقته الأولى فى أول رمضان.

«الدستور» التقت أبطال العمل، للحديث عن كواليس التصوير، والخطوط العريضة للشخصيات الرئيسية، فى الجزء الثامن الذى يعرض حصريًا على قناة «أون».

حاتم صلاح: شخصية «نفادى» تطورت.. وجرعات «أكشن» تخدم الدراما

عبر الفنان حاتم صلاح عن حماسه الشديد للجزء الثامن من مسلسل «الكبير أوى»، مؤكدًا أن شخصية «نفادى» التى يجسدها تشهد تطورًا كبيرًا فى هذا الجزء، بعد أن أصبح هناك انسجام كبير بينها وبين «الكبير أوى»، وحصلت على مساحة أكبر، لزيادة الجرعة الكوميدية، وكل هذا نتاج الكواليس الرائعة للعمل، التى انعكست على الشكل النهائى للمسلسل.

وقال «صلاح»: «هناك مجهود مضاعف من كل العاملين فى العمل، من أصغر عامل إلى أكبر نجم، لتقديم موسم استثنائى، والكل هدفه الأول هو إسعاد الجمهور»، لافتًا إلى أنه «توجد مشاهد أكشن خفيفة للمرة الأولى، تخدم المواقف الكوميدية التى نقدمها خلال العمل، وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور».

وأضاف: «أحب تقديم أى دور يؤثر فى الناس، أو يمنح الجمهور إحساس السعادة الذى يجعله سعيدًا بكل مشهد»، معتبرًا أن مسلسل «الكبير» حالة استثنائية، وله رصيد كبير مع الناس، وسط مطالبات بتقديم المزيد والمزيد من المواسم.

وعن تطورات شخصية «نفادى» فى الجزء الثامن، قال: «الشخصية لن تختلف كثيرًا على مستوى الشكل أو السمات الأساسية، والتطوير سيكون على مستوى تصاعد الأحداث، وأنا على يقين من أن فريق العمل اجتهد لتقديم أفضل شىء للجمهور».

وواصل: «(الكبير أوى) هو كل حاجة بالنسبة لى، وبالنسبة لكل واحد يعمل فيه، وجميعنا نعتبره البيت الكبير الذى يجمعنا، وفخر لى أن أعمل مع أساتذة الكوميديا الكبار، مثل أحمد مكى وأحمد الجندى».

وأكمل: «الحلقات المقبلة ستحمل العديد من المفاجآت، فى علاقتى مع الكبير وطبازة وحزلقوم»، مشيرًا إلى أن «الشركة المنتجة قدمت لمسلسل الكبير كل الدعم المعنوى والمادى».

وعن إشراف المخرج أحمد الجندى على كتابة هذا الجزء، قال إن «الجندى» من أهم مخرجى الكوميديا الموجودين على الساحة حاليًا، وهو سر من أسرار نجاح مسلسل «الكبير أوى»، مع النجم أحمد مكى.

واختتم بالحديث عن المنافسة فى الموسم الرمضانى، قائلًا إن مسلسل «الكبير أوى» خارج المنافسة، وله أرضية وجمهور كبير فى مصر وخارجها، مشددًا على أن فريق العمل بذل كل طاقته ومجهوده فى هذا الموسم ليخرج بشكل أقوى، خاصة أن «الكبير أوى» يقدم الكوميديا بشكل مختلف عن أى مسلسل كوميدى موجود خلال السباق الرمضانى.

مصطفى غريب: متحمس للمشاركة فى المسلسل حتى «الجزء ١٠٠»

قال الفنان مصطفى غريب، صاحب شخصية «العترة»، إن الجزء الثامن يتضمن أحداثًا متنوعة وشديدة الإثارة، ستنال إعجاب الجمهور الذى ينتظر كل جديد من أبطال العمل، الذى تعلق به على مدار سنوات.

وأضاف «غريب»: «هناك مفاجآت كثيرة أعدها فريق العمل، ومواقف كوميدية بطريقة مبتكرة»، مؤكدًا أن «تغيير فريق الكتابة لم يؤثر على جاذبية العمل، لكنه أضاف إليه بشكل أفضل، على مستوى تصميم المواقف الكوميدية وتطور الأحداث».

وأوضح أن الجزء الثامن أشرف على كتابته المخرج أحمد الجندى، بدلًا من مصطفى صقر، معتبرًا أن «الجندى» لديه حس كوميدى عالٍ جدًا، ورؤية مختلفة حتى فى طريقة كتابة العمل، الذى يحمل رسائل اجتماعية وتربوية كثيرة ضمن المواقف الكوميدية.

وشدد على أن فريق عمل المسلسل تحلى بروح الحب والتعاون، لإخراج هذا الجزء فى أحسن صورة، خاصة أن «الكبير أوى» أصبح إحدى أيقونات شهر رمضان، وينتظره الجمهور من العام للعام.

وعن إمكانية استمراره فى أجزاء «الكبير أوى» خلال السنوات المقبلة، قال مصطفى غريب: «أتمنى بكل تأكيد المشاركة فى المسلسل، إذا استقر صناعه على تقديم أجزاء جديدة منه، فقد كان وش الخير علىّ وعلى نجوم آخرين».

وأضاف: «أتمنى أن تظل سلسلة (الكبير أوى) كل رمضان، فقد أصبح من علامات الشهر الكريم، وأنا أعتبر أسرة (الكبير أوى) أسرتى وبيتنا الكبير، أنا وباقى زملائى، ممن حصدوا النجاح من خلاله، وأنا على استعداد أن أكمل فى مسلسل الكبير حتى الجزء ١٠٠».

وكشف عن أنه يرتجل فى بعض الأحيان، هو وباقى نجوم المسلسل، فى بعض «الإيفيهات»، لكن بما يخدم السياق الدرامى، وهى أشياء لا يتم الاتفاق عليها، لكن المخرج أحمد الجندى والنجم أحمد مكى يسمحان بهذه المساحة من الاجتهاد، لتقديم أفضل شىء.

وأضاف: «نصور المَشاهد بكل حب، وإذا وافق المخرج على إيفيه معين ارتجالى يتم اعتماده ضمن الأحداث، خاصة أن فريق العمل يعمل فى تناغم كبير».

وأعرب عن سعادته الكبيرة بردود الأفعال التى تلقاها عن أدائه، منذ عرض الحلقة الأولى من المسلسل، فضلًا عن مراقبته الآراء والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعى، لأنه يعتبر رأى الجمهور المقياس الحقيقى للنجاح.

واعتبر أن مشاركته فى ٣ أجزاء من «الكبير أوى» شرف وفخر، مشيرًا إلى أنه عمل على كل جزء بطريقة مختلفة، وحين عرف أنه سيلعب دور «العترة» فى الجزء السادس، وجه تركيزه إلى مراقبة سلوكيات الأطفال وردود أفعالهم، فى فترة التحضير، ليرى كيف يتصرفون فى لحظات الفرح والغضب، وهذا أمر أفاده جدًا فى تقديم الشخصية بطريقة مقنعة، ثم طور كثيرًا فى أداء الشخصية، خلال الجزأين السابع والثامن، مضيفًا: «الفنان حينما يقدم الدور الذى يحبه لا يشعر بالتعب أو الإجهاد فى فترة التحضير».

وعن نجاح المسلسل منذ الحلقة الأولى، قال: «جميعنا كنا نتمنى أن نرى النجاح، والحمد لله بعد عرض الحلقات الأولى وجدنا أن النجاح فاق التوقعات، وكل صناع المسلسل لديهم شعور بالفرح، بسبب ردود أفعال الجمهور».

عبدالرحمن ظاظا: مشاهدى تضاعفت وأظهر كثيرًا مع «حزلقوم»

رأى الفنان عبدالرحمن ظاظا أن شخصية «طبازة» هى بدايته الحقيقية فى عالم الفن، قائلًا: «عرفنى الجمهور بسببها على مدار ٣ سنوات، كما أن تجسيدها أكسبنى خبرة كبيرة».

وأعرب «ظاظا» عن سعادته بردود الأفعال التى وصلته حتى الآن، مضيفًا: «أحمل محبة كبيرة فى قلبى للجزء الثامن من مسلسل (الكبير أوى)، وجميع الشخصيات تضاعفت مساحتها، وأصبح المجهود مضاعفًا».

وواصل: «نشعر بسعادة غامرة أثناء التصوير، ونعمل كعائلة واحدة، ونتشارك المحبة، وأعتقد أن الجمهور يلاحظ تناغم الشخصيات».

وعن شخصية «طبازة» تحديدًا، قال عبدالرحمن ظاظا إن المخرج أحمد الجندى، والفنان أحمد مكى، قررا استثمارها وتوظيفها بشكل أكبر فى الجزء الجديد، وهذا ما سبب له سعادة كبيرة، مضيفًا: «بينى وبين حزلقوم مشاهد كثيرة». وتابع: «الحمد لله أجد صدى كبيرًا لدى الجمهور حول شخصية (طبازة)، وكل عام هناك تفاصيل مختلفة، ويسعدنى كثيرًا أن أمشى فى الشارع والجمهور والأطفال ينادونى (طبازة)، أو يقلدون طريقة كلام الشخصية»، معتبرًا أن تقديم أى شخصية فى أجزاء مختلفة يعتبر تحديًا لصناع العمل، لأنه لا بد من الاستمرار على نفس نهج النجاح أو التطوير للأفضل. وكشف عن أن فرحته كانت كبيرة، حينما رأى «كوميكس» على مواقع التواصل الاجتماعى عن العمل، واصفًا «الكبير أوى» بأنه من أهم الأعمال الرمضانية والكوميدية التى ينتظرها الجمهور بنفس شغف الأجزاء السابقة.

وتابع: «الجزء الثامن موسم مختلف وملىء بالتفاصيل والكوميديا التى نتمنى أن تنال إعجاب المشاهدين، فقد اعتادوا على مستوى معين للحلقات، وعملنا بجهد مضاعف للحفاظ على هذا المستوى».

وقال «ظاظا»: «أعشق الكوميديا، والحمد لله أن بداية نجاحى جاءت مع نجم بحجم أحمد مكى، والمخرج أحمد الجندى»، مؤكدًا أن كل فريق العمل اجتهد خلال هذا الموسم لتقديم أفضل الأفكار الكوميدية، لذا فإن المسلسل ملىء بالتفاصيل والمواقف الكوميدية لكل شخصية.

واختتم بالحديث عن علاقته بزملائه فى العمل، قائلًا: «كلنا أصدقاء وتجمعنا المحبة، وأشعر بأننى فى وسط أسرتى، وأذهب إلى (اللوكيشن) بكل شغف وحب، مثل أول مرة قمت مثلت فيها بالعمل، والكواليس جيدة، وكل العاملين فى المسلسل كانوا سعداء أثناء التصوير، على الرغم من الجهد الكبير الذى بذله الجميع».

رحمة أحمد: ارتبطت بـ«مربوحة».. وأتمنى تقديم أجزاء أخرى جديدة

أعربت الفنانة رحمة أحمد عن سعادتها الكبيرة بردود الأفعال حول الجزء الثامن من مسلسل «الكبير أوى»، معتبرة أن كل جزء تشارك فيه تحد جديد وصعب أيضًا، خاصة أن «مربوحة» أصبحت فردًا أساسيًا فى المسلسل.

وقالت «رحمة»: «الحقيقة تسلل إلىّ القلق، لكن ردود الأفعال على شخصية (مربوحة) كانت جيدة، وهو ما يدفعنى أن أخرج كل طاقتى فى الشخصية، والحمد لله ربنا كرمنا فى الحلقات الأولى».

وكشفت عن تقديمها شخصية «مربوحة» دون أى تغيير، لكن التغيير يكون فى المواقف، وطريقة التعامل معها فى سياق الأحداث، مشيرة إلى أن المسلسل استغرق تحضيرات كثيرة واجتماعات أكثر، لطرح الأفكار ومناقشتها، والوصول لأفضل صورة يمكن تقديمها للمشاهد.

وأضافت: «الناس منتظرة أكثر وأكثر من (الكبير أوى)، وبسبب ذلك نحن حريصون أن نكون عند حسن ظن الجمهور، فالمسلسل أصبح من الظواهر الرمضانية الثابتة، لذا فإن الموسم الثامن شكّلَ لصناعه مغامرة حقيقية، لأن الجمهور يزيد من سقف توقعاته للموسم الجديد من أى مسلسل».

وواصلت: «المخرج أحمد الجندى، والمشرف العام على الكتابة هذا الموسم، وأسرة العمل ككل، بذلت أقصى جهدها لتقديم موسم قوى ملىء بالمواقف الكوميدية»، مشيرة إلى أنها استفادت كثيرًا من مشاركتها فى الأجزاء الثلاثة السابقة من مسلسل «الكبير أوى»، والعمل مع النجم أحمد مكى، والمخرج أحمد الجندى.

وأكدت أن الحلقات المقبلة تحمل العديد من المفاجآت لكل أبطال العمل، مضيفة: «ستكون لى مواقف كوميدية كثيرة مع أكثر من شخصية فى المسلسل».

وتابعت: «أشعر بالاستمتاع بالعمل مع أسرة المسلسل، وأنتظر ردود الأفعال على الحلقات المقبلة، التى تتضمن (اسكتشات) تفجر قنابل من الضحك»، معربة عن أملها فى تقديم أجزاء جديدة أخرى. وشددت على أنها لا تعتبر المشاركة فى الموسم الرمضانى منافسة بالمعنى المعروف، مختتمة بقولها: «كل فريق عمل المسلسل اجتهد، وأتمنى للجميع النجاح، والجمهور هو الحكم الأول والأخير».