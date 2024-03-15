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فن

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 5 |الكبير يعود لطبيعته.. وأيهم يطلب الزواج من منة شلبي

مسلسل الكبير اوى
مسلسل الكبير اوى

يتشوق المشاهدون إلى معرفة تفاصيل الحلقة الخامسة من مسلسل الكبير أوي 8، لمتابعة تطورات الأحداث الدرامية والكوميدية مع رغبة نفادي في الزواج من أمينة خليل ورغبة هجرس في الزواج من روبي بمساعدة عمدة المزاريطة الكبير أوي. 

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 5 |الكبير يعود لطبيعته.. وأيهم يطلب الزواج من منة شلبي

وشهدت الحلقة 5 من مسلسل الكبير أوي أحداث كوميدية مختلفة فعقب اعتراف نفادي بحبه للنجمة أمينة خليل قررت الارتباط به بعد أن وجدت فيه الشخص الذي تحلم به وبهذا الارتباط يكون الكبير قد حقق آخر طلبات “الشمامة” ليعود الكبير مرة أخرى لطبيعته ويفقد أنف بينوكيو التي لازمته لحين تحقيق مساعدة لشخص ما وبعد نجاحه في تحقيق حلم نفادي ويعترف بحبه الشديد لمربوحة في حين يطلب منه الخفير أيهم مساعدته في الزواج من منة شلبي. 

قصة مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 3 

ويعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة الثالثة طوال شهر رمضان على قناة ON وON drama وعبر منصة watch it

تدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل الكبير اوي  حول عدد من "اسكتشات" كوميدية، تبدأ من احتفالات قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، وخلال الحلقات تظهر شيماء سيف.

ومن الفقرات الكوميدية المهمة في المسلسل، حين تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 5| أمينة خليل تتهم الدكتور ربيع بسرقة الأعضاء

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 5| نفادي يعترف بحبه لـ"أمينة خليل"

مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل الكبير اوي 8 

يقوم ببطولة مسلسل الكبير اوي 8  عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.

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