الأربعاء 13 مارس 2024
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فن

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 3| حزلقوم ينقذ الكبير برقم أمينة خليل

مسلسل الكبير اوي
مسلسل الكبير اوي

أبرز أحداث الحلقة 3 مسلسل الكبير أوي الجزء 8  ترقب ملايين المشاهدين ومحبي الدراما التليفزيونية أحداث اليوم من مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة الثالثة. 

وشهد مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 3 اقبالا جماهيريا كبيرا لمعرفة اخر تطورات ما سيحدث للكبير بعد استعادة وعيه. 

أحداث مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 3 

شهد مسلسل الكبير اوي 8 لأحمد مكي خلال أحداث الحلقة 3 والتى تعرض حصريآ على قناة ON مغامرات شيقة فى إطار كوميدي، فبعد ان أكد شاكر مساعد الشمامة للكبير انه لن يستطيع التراجع عن قراره بمساعدة نفادي في الزواج من أمينة خليل بدء الكبير رحلة البحث عن رقم الهاتف المحمول لامينة خليل يستعين في النهاية حزلقوم للحصول على رقم هاتفها 

وشهدت الحلقة الثالثة من  مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن لـ أحمد مكي، التى بثت حصريآ على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية حصول الكبير على رقم هاتف أمينة خليل من حزلقوم بعد أن كذب عليه وقال له ان جوني هو من يريد الحصول على رقم أمينة خليل للمشاركة معها في مسلسل جديد 

قصة مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 3 

ويعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة الثالثة طوال شهر رمضان على قناة ON وON drama وعبر منصة watch it

تدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل الكبير اوي  حول عدد من "اسكتشات" كوميدية، تبدأ من احتفالات قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، وخلال الحلقات تظهر شيماء سيف.

ومن الفقرات الكوميدية المهمة في المسلسل، حين تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.

مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل الكبير اوي 8 

يقوم ببطولة مسلسل الكبير اوي 8  عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.

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