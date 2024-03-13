سيرة الصحابة الكرام في "سفراء النبي" على القناة الأولى

في إطلالة رمضانية جديدة، أطلقت القناة الأولى المصرية برنامج "سفراء النبي" من إعداد وتقديم رامي محمد، حيث يتناول سيرة شخصيات من الصحابة الكرام اختارهم النبي، (سفراء) يحملون رسالة الدعوة الإسلامية إلى ملوك وحكام العالم.

البرنامج الذي يعرض خلال أيام شهر رمضان المبارك على شاشة الأولى والفضائية المصرية الساعة الرابعة والربع عصرًا، يطرح محتوي الرسالة الدعوية وأبرز المواقف وردود فعل الملوك والحكام مثل (هرقل عظيم الروم – كسرى ملك الفرس – المقوقس عظيم مصر – النجاشي ملك بلاد الحبشة)، من خلال حلقات متنوعة.

يستضيف البرنامج مجموعة من علماء الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء وأساتذة التاريخ والحضارة الإسلامية بالجامعات المصرية.

خريطة البرامج الدينية على شاشات المتحدة

وأعدت الشركة المتحدة خريطة برامجية متميزة تليق بجمهورها فى مصر، ومختلف أنحاء الوطن العربى، وتلبى احتياجات المشاهد فى الحصول على جرعة دينية وروحانية، تناسب طبيعة الشهر الفضيل.

وتعرض الشركة على قناة «الناس» وقنواتها العامة خلال شهر رمضان 50 برنامجًا دينيًا متنوعًا، يخاطب الشباب وجميع أفراد الأسرة، وتتعاون خلالها مع المؤسسات الدينية الكبرى، مثل الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف.

كما تنقل صلاتى التراويح والتهجد على الهواء مباشرة يوميًا من مسجد الحسين على قناتى «الناس» و«الحياة»، بالتعاون مع وزارة الأوقاف، كما يتم نقلها يوميًا من الجامع الأزهر على شاشة القناة الأولى بالتعاون مع الأزهر الشريف.

وللعام الثانى على التوالى، تقدم قناة «الناس» برنامج «سفراء دولة التلاوة حول العالم»، وتنقل الصلوات والأمسيات الدينية المختلفة، بأصوات مصرية من خلال مبتعثى وزارة الأوقاف، وعددهم ٨٨ شيخًا وإمامًا فى ٨٠ مدينة من ٢٠ دولة على مستوى العالم، منها أمريكا وألمانيا وفرنسا وكندا وأسترليا والبرازيل وبريطانيا، وجنوب السودان وإيطاليا وفنزويلا وروسيا والنمسا وبلجيكا، مستعينة فى التغطية بشبكة مراسلى قناة «القاهرة الإخبارية»، المنتشرين فى مختلف مدن العالم.

وتشمل خريطة «المتحدة» عددًا من البرامج التنموية المتميزة، وفى مقدمتها برنامج «حياة كريمة»، الذى حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا خلال العامين الماضيين، كما لم تنسَ الجرعة الترفيهية فى خريطتها، فتقدم عددًا من البرامج المتميزة، ومنها «على المسرح» الذى يستضيف كبار النجوم فى مصر والوطن العربى.