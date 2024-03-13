الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

سيرة الصحابة الكرام في "سفراء النبي" على القناة الأولى

سفراء النبي
سفراء النبي

في إطلالة رمضانية جديدة، أطلقت القناة الأولى المصرية برنامج "سفراء النبي" من إعداد وتقديم رامي محمد، حيث يتناول سيرة شخصيات من الصحابة الكرام اختارهم النبي، (سفراء) يحملون رسالة الدعوة الإسلامية إلى ملوك وحكام العالم.

البرنامج الذي يعرض خلال أيام شهر رمضان المبارك على شاشة الأولى والفضائية المصرية الساعة الرابعة والربع عصرًا، يطرح محتوي الرسالة الدعوية وأبرز المواقف وردود فعل الملوك والحكام مثل (هرقل عظيم الروم – كسرى ملك الفرس – المقوقس عظيم مصر – النجاشي ملك بلاد الحبشة)، من خلال حلقات متنوعة.

يستضيف البرنامج مجموعة من علماء الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء وأساتذة التاريخ والحضارة الإسلامية بالجامعات المصرية.

خريطة البرامج الدينية على شاشات المتحدة 

وأعدت الشركة المتحدة خريطة برامجية متميزة تليق بجمهورها فى مصر، ومختلف أنحاء الوطن العربى، وتلبى احتياجات المشاهد فى الحصول على جرعة دينية وروحانية، تناسب طبيعة الشهر الفضيل.

وتعرض الشركة على قناة «الناس» وقنواتها العامة خلال شهر رمضان 50 برنامجًا دينيًا متنوعًا، يخاطب الشباب وجميع أفراد الأسرة، وتتعاون خلالها مع المؤسسات الدينية الكبرى، مثل الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف.

كما تنقل صلاتى التراويح والتهجد على الهواء مباشرة يوميًا من مسجد الحسين على قناتى «الناس» و«الحياة»، بالتعاون مع وزارة الأوقاف، كما يتم نقلها يوميًا من الجامع الأزهر على شاشة القناة الأولى بالتعاون مع الأزهر الشريف.

وللعام الثانى على التوالى، تقدم قناة «الناس» برنامج «سفراء دولة التلاوة حول العالم»، وتنقل الصلوات والأمسيات الدينية المختلفة، بأصوات مصرية من خلال مبتعثى وزارة الأوقاف، وعددهم ٨٨ شيخًا وإمامًا فى ٨٠ مدينة من ٢٠ دولة على مستوى العالم، منها أمريكا وألمانيا وفرنسا وكندا وأسترليا والبرازيل وبريطانيا، وجنوب السودان وإيطاليا وفنزويلا وروسيا والنمسا وبلجيكا، مستعينة فى التغطية بشبكة مراسلى قناة «القاهرة الإخبارية»، المنتشرين فى مختلف مدن العالم.

وتشمل خريطة «المتحدة» عددًا من البرامج التنموية المتميزة، وفى مقدمتها برنامج «حياة كريمة»، الذى حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا خلال العامين الماضيين، كما لم تنسَ الجرعة الترفيهية فى خريطتها، فتقدم عددًا من البرامج المتميزة، ومنها «على المسرح» الذى يستضيف كبار النجوم فى مصر والوطن العربى.

 

سفراء النبي برنامج سفراء النبي سفراء النبي على القناة الاولي برنامج سفراء النبي في شهر رمضان القناة الأولى

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة 3| هل ينتقم الكبير من دكتور ربيع؟

مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة 2.. الكبير ينتقم من أهل القرية لتحقيق تارجت الشمامة

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 2| مربوحة تحاول إبلاغ أهل القرية بوفاة الكبير ودكتور ربيع يفشل في إفاقته

مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة 2.. خناقة بين جونى والعترة على العمودية بعد دخول الكبير فى غيبوبة

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 2.. ظهور دكتور ربيع بعد دخول الكبير في غيبوبة

مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 2| "طبازة" أول ضحايا تارجت الشمامة

ملخص أحداث مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي الحلقة 2

مسلسلات رمضان 2024.. ملخص مسلسل الكبير اوي 8 لاحمد مكي الحلقة 1

الأكثر قراءة

عاجل| تفاصيل جلسة الخطيب وكولر قبل سفره إلى سويسرا

عاجل.. الخلافات تضرب مجلس الحرب الإسرائيلى.. وجانتس يوجه رسالة إلى نتنياهو

يبدأ التنفيذ بعد جلسة مع "الخطيب".. مارسيل كولر يتخذ قرارًا عاجلًا

رحل جوميز عن تدريب الزمالك.. مصدر يكشف الحقيقة

عاجل| الأرصاد تكشف سبب التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة سعودي

مسلسلات المتحدة.. وبهجة الفخرانى فى رمضان

وائل لطفي

مئة وجه للتشابه بين «الحشاشين» و«الإخوان»!

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله في مواجهة مع CNN: إسرائيل قطعت استمرارية حياة الإنسان في حربها على غزة

ماجد حبته

أسعار BBC.. والحرة!

محمد المعتصم

حلاوة البدايات

محمد قدري

«الحشاشين».. نعم نقدر نعملها

إبراهيم داود

منزلة محمد الشارخ الرفيعة

وليد صلاح

الحشاشين.. حصان المتحدة الأسود على مائدة الدراما الرمضانية

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

للمرة الأولى.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدينة صور اللبنانية

لبنان يتقدم بشكوى أمام مجلس الأمن ضد إسرائيل

عاجل.. الخلافات تضرب مجلس الحرب الإسرائيلى.. وجانتس يوجه رسالة إلى نتنياهو