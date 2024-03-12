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فن

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة 3| هل ينتقم الكبير من دكتور ربيع؟

مسلسل الكبير أوى
مسلسل الكبير أوى 8

يتشوق محبو ومتابعو مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن للنجم أحمد مكي لعرض الحلقة الجديدة من مسلسل الكبير الحلقة الثالثة. 

وزاد البحث خلال الساعات الماضية عن حلقات مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة الثالثة وقد تصدرت أحداث الحلقة 2 من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن تريند موقع x ومواقع التواصل الاجتماعي. 

ويبحث الكثيرون عن مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي الجزء 8 أحداث الحلقة الثالثة. 

وننشر خلال هذا التقرير موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8 وأحداث الحلقة 3.

 

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 3 

تعرض الحلقة 3 من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن مساء غدٍ الأربعاء على شاشة قناة ON بشكل حصري طوال شهر رمضان. 

يعرض مسلسل الكبير أوي 8 بطولة النجم أحمد مكي على شبكة قنوات ON يوميًا في تمام الساعة 6 وخمس دقائق، والإعادة الأولى في تمام الساعة الثالثة صباح اليوم التالي والثالثة عصرًا مساء اليوم التالي.

بينما يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن على شاشة ON drama في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء، ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي ثم يعاد مرة أخرى في تمام الساعة الواحدة والنصف مساء. 

وتعرض قناة ON بشكل حصري مسلسل الكبير أوي الجزء 8 طوال أيام شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it الرقمية. 

مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة 2.. الكبير ينتقم من أهل القرية لتحقيق تارجت الشمامة

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 2| مربوحة تحاول إبلاغ أهل القرية بوفاة الكبير ودكتور ربيع يفشل في إفاقته

أحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 3

يعود الكبير إلى حياته الطبيعية في أحداث الحلقة 3 من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن بعد أن أعاده شاكر مساعد الشمامة إلى شخصيته الطبيعية بعد أن حقق تارجت الشمامة التي حولته إلى عقلة أصبع خلال الحلقات الماضية من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، حيث انتهت الحلقة الثانية بمحاولة دكتور ربيع تجربة اختراع دوائي جديد لإفاقة الكبير من الغيبوبة، فهل ينتقم الكبير من دكتور ربيع خلال الحلقة القادمة من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن؟ 

قصة مسلسل الكبير أوي 8 

ويقدم الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد، الكثير من الاسكتشات الكوميدية، تبدأ من احتفالات قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، وخلال الحلقات تظهر شيماء سيف.

ومن الفقرات الكوميدية المهمة في المسلسل، حين تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8 

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، إضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف ومنهم محمد ثروت وأمينة خليل وشيماء سيف وصفاء الطوخي وعمرو رمزي، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي. 

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