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فن

مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة 2.. الكبير ينتقم من أهل القرية لتحقيق تارجت الشمامة

مسلسل الكبير اوى
مسلسل الكبير اوى 8

تصدر مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 2 تريند x ومواقع التواصل الاجتماعي عقب عرض الحلقة. 

واستحوذت الحلقة 2 مسلسل الكبير أوي الجزء 8 على اهتمام الجمهور الذي يبحث عن تفاصيل وأحداث الحلقة 2 من مسلسل الكبير أوي 8. 

ونقدم لكم تفاصيل وأحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 2. 

أحداث الحلقة 2 مسلسل الكبير أوي 8 

شهدت الحلقة 2 من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن مفارقات كوميدية متنوعة، فبعد محاولات مربوحة إبلاغ الحاج هواري وأهل القرية بوفاة الكبير قرر الكبير الانتقام من أهل القرية للعودة إلى حياته الطبيعية مرة أخرى، فبدأ بحصد الشمامين من أهل القرية لتحقيق تارجت الشمامة وبعد وصوله لرقم المائة وإعلان شاكر مساعد الشمامة تحقيق الكبير للتارجت، ليقرر شاكر إبلاغ الشمامة للعفو عن الكبير وإعادته لحياته الطبيعية يعود شاكر من جديد للكبير، ويقول له إن هناك شخصًا من المائة لم تنطبق عليه المواصفات لأنه، يكتسب رائحة زكية ويقول للكبير أن يبحث عن شخص آخر وفي تلك الأثناء يحاول دكتور ربيع تجربة اختراع جديد على جسد الكبير الذي ما زال يعاني من الغيبوبة.

ليقرر شاكر إعادة الكبير لحياته الطبيعية من جديد قبل أن ينفذ الدكتور ربيع تجربته على جسد الكبير وتنتهى الحلقة باستعادة الكبير لوعيه. 

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 2| مربوحة تحاول إبلاغ أهل القرية بوفاة الكبير ودكتور ربيع يفشل في إفاقته

مصطفى غريب: سعيد بردود الأفعال على دورى بـ«الكبير أوى»

 

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي الجزء 8

يعرض مسلسل الكبير أوي 8 بطولة النجم أحمد مكي على شبكة قنوات ON يوميًا في تمام الساعة 6 وخمس دقائق، والإعادة الأولى في تمام الساعة الثالثة صباح اليوم التالي والثالثة عصرًا مساء اليوم التالي.

بينما يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن على شاشة ON drama في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء، ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي، ثم يعاد مرة أخرى في تمام الساعة الواحدة والنصف مساء.

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مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة 2.. خناقة بين جونى والعترة على العمودية بعد دخول الكبير فى غيبوبة

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مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 2.. ظهور دكتور ربيع بعد دخول الكبير في غيبوبة

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، إضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.

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