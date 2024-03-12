الثلاثاء 12 مارس 2024
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فن

مسلسلات رمضان 2024.. ملخص مسلسل الكبير اوي 8 لاحمد مكي الحلقة 1

مسلسل الكبير اوى
مسلسل الكبير اوى

نجح الفنان أحمد مكي في جذب انتباه المشاهدين للموسم الثامن من مسلسل الكبير اوي والذي يعرض بشكل حصري على شبكة قنوات ON. 

مسلسل الكبير أوي 8

ويتسائل جمهور ومحبي مسلسل الكبير اوي عن أحداث وتفاصيل مسلسل الكبير اوي الجزء الحلقة 1 عقب عرضها امس على منصة watch it و قناتي ON و ON drama. 

وخلال هذا التقرير نرصد لكم تفاصيل احداث الحلقة الأولى من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن. 

مسلسلات رمضان 2024.. ملخص احداث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 1

دارت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن حول الاحتفال بشم النسيم حيث بدأت الحلقة باستيقاظ الكبير على مشهد لمربوحة وهي ترتدي ملابس غريبة وقبعة مملؤة بالبلونات وطالبه بالنظر من الشباك للاحتفال بعيد شم النسيم وهو الأمر الذي يغضبه بشدة ويرفض الاحتفال معها ويعود الي سريره مرة أخرى. 
وترفض مربوحة تجاهل الكبير لها وعدم رغبته في مشاركتها الاحتفال بشم النسيم، وتتركه في سريره وتقول إنها ستتبع أسلوب رضوى الشربيني في إرضاء نفسها وتبدأ في ترديد كلمات أغنية “الدنيا ربيع” للراحلة سعاد حسني، ثم يقول لها الكبير كفاية ويقوم بتحطيم البلالين
ثم أحضرت الفسيخ مربوحة، وحاول الكبير إثناءها عن أكل الفسيخ داخل الدوار وسألها عن سر تسمية عيد شم النسيم بهذا الاسم أو من قام باختراعه فقالت واحد اسمه شم النسيم فقال لها “قاعد مع مكنة فتي”.
وطلب الكبير من جوني أن يخرج من الدوار ليكمل لوحته الفنية، ليُصدم بـ “العترة” الذي حاول تقمص شخصية “أرنب” ولكن ينشب بينه والكبير مشادة كلامية يقذفه بعدها الأخير بالبيض.

على الجانب الآخر، يُعبر أبناء الكبير “العترة” و"جوني" لـ"مربوحة" عن غضبهم من والدهم بسبب عصبيته الشديدة وأنه لم يعد يستمع لهم.

وتتدخل “مربوحة” و تؤكد لهم أن الكبير رغم صرامته إلا أنه يحبهم كثيرًا.
فبعد أن حاولت مربوحة إقناع أبناء الكبير "العترة وجوني" بحب والدهم الكبير لهم، قامت بتخويفهم من الشمامة، وهى أسطورة من حكايات وتراث صعيد مصر
حيث يقومون بتخويف الأطفال من الشمامة، التي من الممكن أن تظهر لهم لعدم استحمامهم أو غسل أيديهم، وتقوم بخطفهم، فيخاف العترة وجوني ويذهبان للاستحمام، فيما يخلد الكبير للنوم، وأثناء نومه تظهر له الشمامة ومساعدها شاكر، وتذهب الشمامة الي دوار الكبير للكشف عن سبب الرائحة الكريهة والكشف  عن الأشخاص الذين لا يقومون بالاستحمام.
وتقوم الشمامة ومساعدها شاكر بخطف الكبير من الدوار فتقرر معاقبته؟
وتقوم الشمامة ومساعدها شاكر بخطف الكبير من الدوار  وتقول له مش هترجع الا لما تصلح عيوبك يا كبير وتؤكد له انها علمت بوجود مشاكل بينه وبين زوجته وابناؤه بسبب احتفالهم بعيد شم النسيم 
وتطلب منه طلب ليعود الي اهله مرة أخرى ويحاول الكبير ان يفهم ما بحدث ويتحدث بينه وبين نفسه عن صدق خرافات مربوحة وتشترط عليه الشمامة شرطا واحدا للعودة لأهله قائلة: المرة دي مش هتساعد اهلك انت هتساعدني انا للخروج من هنا والعودة الي الدوار

وتستغل الشمامة الكبير لتحقيق تارجتها الخاص بمملكة الجن في الكشف عن الكارهين لشم النسيم بالأرض ويقول لها مساعدها شاكر انه يتبقى لها 100 شخص لتحقيق التارجت وتطلب الشمامة من الكبير النزول للارض لتحقيق التارجت الخاص بها ولكنه يرفض وتقوم الشمامة بتحويله الي عقلة الإصبع. 

مسلسلات رمضان.. مصطفى غريب سعيد بردود أفعال الحلقة من "الكبير أوي"

مسلسلات رمضان ٢٠٢٤.. أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة الثانية


مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل احمد مكي الحلقة 2

و يعرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 2  على شبكة قنوات ON يوميا في تمام الساعة 6 وخمس دقائق، والإعادة الأولى في تمام الساعة الثالثة صباح اليوم التالي والثالثة عصرا مساء اليوم التالي.

بينما يعرض مسلسل الكبير اوي 8 على شاشة ON drama في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي ثم يعاد مرة أخرى في تمام الساعة الواحدة والنصف مساء.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة الثانية. 

يعرض مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة الثانية عبر شاشتي ON و ON drama ومنصة watch it بشكل حصري في رمضان. 

قصة مسلسل الكبير اوي 8

وينقسم الجزء الثامن من مسلسل الكبير اوي بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد إلى "اسكتشات" كوميدية، تبدأ من احتفالات قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، وخلال الحلقات تظهر شيماء سيف.

ومن الفقرات الكوميدية المهمة في المسلسل، حين تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.


ابطال مسلسل الكبير اوي 8


الكبير اوي الجزء الثامن من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، إضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي

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