دراما رمضان 2024 |"الكبيرة فحت" تغيب عن الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوى

يواصل الفنان أحمد مكي تصوير مشاهد وأحداث الجزء الثامن من مسلسله الشهير الكبير اوي 8 تحت قيادة المخرج أحمد الجندي المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

تفاصيل غياب سما ابراهيم عن الكبير أوي 8

وكشف مصدر من داخل العمل لـ الدستور أن الفنانة سما ابراهيم التي جسدت شخصية “الكبيرة فحت ” عمة “الكبير أوي"، لن تشارك ضمن أحداث الجزء الثامن بالرغم من النجاح الكبير التي حققته بهذة الشخصية في الموسمين الماضيين.

وأكد المصدر ان الخط الدرامي لشخصية الكبيرة فحت انتهى بانتهاء الجزء السابع ومن المقرر الاعتماد على ظهور الشخصية بالفلاش باك إذا احتاج الأمر.

وحققت شخصية الكبيرة فحت التي قدمتها الفنانة سما ابراهيم نجاحا كبيرا بين الجمهور خلال الموسم السادس والسابع من مسلسل الكبير اوي.

في سياق متصل، حقق برومو مسلسل الكبير والذي تم طرحه مؤخرا نجاح كبير بين جمهور المسلسل الذى ينتظر عرضه بشغف خاصة وان البرومو احتوي على العديد من عناصر الانبهار وجرعات كوميدية لشخصيات الكبير وجوني وحزلقوم.

ويشهد الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي" ظهور عدد من ضيوف الشرف منهم الفنانة أمينة خليل، والتي تظهر بشخصيتها الحقيقية خلال أحداث المسلسل، كما يشارك الفنان أكرم حسني الذي يظهر متقمصًا شخصية الكبير.

كما يشارك الفنان محمد ثروت كضيف شرف أيضًا ضمن أحداث الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي"، بالإضافة إلى الفنانة شيماء سيف التي انتهت من تصوير مشاهدها.

ومن المقرر أن يتناول الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي، العديد من التفاصيل الاجتماعية والأحداث التي شهدتها مصر خلال الفترة الحالية في إطار كوميدي

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

بطولة أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثى، صفاء الطوخى، والمسلسل تأليف وإخراج أحمد الجندي وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة سينرجى.