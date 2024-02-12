دراما رمضان 2024| "المتحدة" تطرح البوستر الدعائي لـ"المعلم" بطولة مصطفى شعبان

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن البوستر المبدئي لمسلسل “المعلم” بطولة مصطفى شعبان في إطار الحملة الدعائية للعمل المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل 2024.

وتصدر النجم مصطفى شعبان البوستر الخاص بالمسلسل.

ويشارك مصطفى شعبان في سباق دراما رمضان 2024، في بطولة مسلسل “ المعلم ” الذي يواصل تصوير مشاهده بقيادة المخرج مرقس عادل كما بدأ بمونتاج الحلقات الأولى بالتزامن مع التصوير.

ويُجسد مصطفى شعبان خلال الأحداث، شخصية تاجر سمك يبحث عن الخائن الذي دمر تجارة والده ويدخل في صراعات وأزمات بسبب إصراره على الانتقام، وتُصور مشاهد المسلسل في بعض المدن الساحلية نظرًا لطبيعة أحداث العمل.

تفاصيل وأحداث مسلسل المعلم

وتدور أحداث المسلسل في الحي الشعبي حيث يسعى مصطفى شعبان للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

وطرحت منصة “watch it” البوستر المبدئي لمسلسل “المعلم ” الذي يخوض بطولته النجم مصطفى شعبان، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024 المقبل.

وظهر مصطفى شعبان خلال البوستر المبدئي، بشخصيته التي يجسدها ضمن لأحداث، حيث يتاجر بالسمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق.

وعاد أبطال وصناع مسلسل المعلم للنجم مصطفى شعبان والمقرر عرضه في رمضان المقبل من مدينة السويس، بعد إنجاز 50 ٪ من المشاهد الخارجية للعمل بإحدى أسواق السمك.

ويستكمل مصطفى شعبان تصوير مشاهد العمل في مدينة الإنتاج الإعلامي لمدة أسبوع ينتقل بعدها فريق عمل المسلسل إلى لوكيشن آخر للانتهاء من أكبر قدر من مشاهد العمل قبل حلول رمضان.

ويواصل أبطال العمل تصوير مشاهده في لمدة أسبوع كامل في مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث تم الانتهاء مؤخرا من تصوير بعض أحداث مسلسل المعلم، داخل ديكور ستديو الأهرام، وبعض المشاهد تم تصويرها على كوبري قصر النيل، وداخل حي الزمالك، وأحد الديكورات الرئيسية بمدينة الشيخ زايد.



أبطال مسلسل المعلم لمصطفى شعبان

مسلسل المعلم من بطولة مصطفى شعبان وهاجر أحمد وسهر الصايغ وانتصار وأحمد بدير وسلوى خطاب ومنذر رياحنة، ومحمد الليثي، تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.