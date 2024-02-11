الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024 |تفاصيل وقصة مسلسل "مسار إجباري" قبل عرضه

مسلسل مسار اجباري
مسلسل مسار اجباري

يشارك كل من أحمد داش وعصام عمر في موسم رمضان المقبل 2024 بمسلسل “مسار  إجباري”. 

ويعرض مسلسل "مسار إجباري" بطولة عصام عمر وأحمد داش في رمضان هذا العام، وينتمي المسلسل إلى نوعية أعمال الـ15 حلقة، ويعرض على قنوات المتحدة ومنصة watch it.

قصة مسلسل مسار إجباري 

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي لايت، حول حسن وحسين شابين في مقتبل العمر عكس بعض تماما في كل شيء يكتشفوا أنهم شقيقان بعد أن صرح لهم والدهم بالسر، وتجمعهم جريمة قتل واحدة تضطرهم إلى التعاون معا.

وطرحت منصة watch it التريلر التشويقي لمسلسل “مسار إجباري” الذي يخوض بطولته الفنانان عصام عمر واحمد داش، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024.

وسيطرت حالة من الإثارة والتشويق على التريلر التشويقي، والذي ظهر خلاله بطلا العمل عصام عمر واحمد داش.

وكشف الفنان أحمد داش عن دوره في مسلسل "مسار إجباري"، معلقًا في بيان له: أقدم دور شاب متطلع للمستقبل وبشوش ويفكر كيف يجلب الأموال لكي يعيش حياة مستقرة ويكافح بالدخول في مشاريع ولكن يتعرض لظروف حياتية صعبة تغير من واقعة البسيط.

ويجتمع النجمان الصاعدان أحمد داش وعصام عمر فى بطولة مسلسل "مسار اجباري"، مكون من 15 حلقة للعرض فى شهر رمضان المقبل 2024، حيث تراهن المتحدة للخدمات الإعلامية على العمل خلال تصعيد نجمين شابين للبطولة مع سيناريو مميز ليكون من الأعمال المهمة هذا العام اذ يتم تقديمه دراما اجتماعية شعبية عائلية فى نفس الوقت خلال حسن وحسين الذين يكتشفان سرًا يغير حياتهما رأسًا على عقب

أبطال مسلسل مسار إجباري 

مسلسل مسار إجباري من بطولة عصام عمر وأحمد داش وصابرين وبسمة ونور محمود ورشدي الشامي ومحسن منصور  ونورين أبو سعدة، معالجة درامية باهر دويدار، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد محرز ومينا بباوي، إخراج: نادين خان. 

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