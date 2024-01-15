الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

صابرين: أجسّد دور الأم في "مسار اجبارى" ومتحمسّة للتجربة

صابرين
صابرين

أكّدت صابرين أنها تبدأ تصوير أول مشاهدها في مسلسل "مسار اجبارى" المكون من 15 حلقة غدًا، لتلتحق بأسرة العمل الذى انطلق تصوير أول مشاهده اليوم، لافتة أنها تجسد خلال أحداث العمل شخصية والدة عصام عمر، وتمر بالعديد من المواقف والتحديات وذلك في اطار اجتماعى مشوق.

وأشارت صابرين، في تصريحات صحفية، الاثنين، إلى أنها متحمسة جدًا للعمل باعتباره أول انتاجات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وكذلك العمل مع المخرجة نادين خان الذى تأجل تعاونها معها، وأيضًا المنتجة دينا كريم التي تعتبرها من المنتجين المحترمين في المهنة، موضحة أنها أحبت التجربة القائمة على الشباب لأنها تريد العمل مع أجيال مختلفة، مع وجود دراما اجتماعية أسرية بها ضحك وشجن ورومانسية في نفس الوقت.

تابعت أنها من مؤيدى فكرة تقديم مسلسلات من 15 حلقة؛ لأن أحداثها تكون مكثفة وسريعة وبعيدة عن التطويل والمط، مشددة على أن كل حلقة في "مسار اجبارى" بها مفاجآت وأنها تجسد دور الأم بشكل مختلف وجديد عليها من ناحية المشاعر والأحساسيس وطبيعة المواقف التي تواجهها متوقعة أن يكون أحمد داش وعصام عمر من مفاجآت دراما رمضان هذا العام.

"مسار إجبارى" مكون من 15 حلقة، ويعد من الأعمال المنتظرة فى شهر رمضان المقبل، وهو تأليف باهر دويدار وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور إيهاب، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق.

النجمة صابرين مسلسل مسار اجباري والدة عصام عمر اجتماعى مشوق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المخرجة نادين خان

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