من داخل اللوكيشن.. أحمد الفيشاوي يكشف كواليس فيلم "سيستم"

واصل الفنان الشاب أحمد الفيشاوي تصوير أحدث أعماله السينمائية “سيستم” المقرر عرضه في عيد الفطر المقبل.

وشارك الفيشاوي صور له من داخل “الكرفان” الخاص به في كواليس تصوير الفيلم، عبر حسابه الرسمي على انستجرام أثناء مذاكرته للمشهد المقرر تصويره اليوم، وعلق قائلاً: “يوم جميل جديد من داخل التصوير”.

"السيستم" بطولة أحمد الفيشاوى، وطارق لطفي، نسرين طافش، بسنت شوقى وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الأحداث التي تدور في اطار اجتماعى لايت، والعمل من تأليف أحمد مصطفي وإخراج أحمد البنداوى وتصوير هيثم مصطفى.

وينتظر الفيشاوى طرح "عادل مش عادل" الذي انتهى منه مؤخرا، ويشارك في بطولته كل من:شيرى عادل، محمود البزاوى، محمد رضوان، دينا، بدرية طلبة، ومصطفى أبوسريع، ومن تأليف أدهم سعيد وحسام كمال وإخراج أحمد يسري، ويجسد الفيشاوى خلال أحداث الفيلم شخصية محامى يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي.