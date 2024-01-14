بعد مواساتها في عزاء والدتها.. لطيفة توجه رسالة لأصدقائها: أنتم السند الحقيقي

حرصت الفنانة لطيفة على توجيه رسالة شكر لأصدقائها وعائلتها، الذين قاموا بمواستها لفقدانها والدتها خلال الايام الماضية وتقديم واجب العزاء لها.

وشاركت "لطيفة" صور من عزاء والدتها الذي أقيم بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، وعلقت قائلة: “قد ايه الواحد محتاج في الظروف الصعبة القاسية دي ان الناس اللي بتحبه بجد تبقى جنبه شكرا ليكم كلكم على محبتكم ومنسادتكم ليا ولأخواتي وعائلتي”.



واضافت: “شكرا لكل من اتصل وظروفه ماسمحتش له بالتواجد وشكرا لكل من زارني في تونس وفي مصر ربنا يخليكوا ليا انتوا السند الحقيقي ليا في هذه الحياه، وربنا يرحم أمي ويسكنها فسيح چناته يا رب، ولا اراكم الله مكروه فى عزيز”.

حضور عدد كبير من النجوم والإعلاميين في عزاء والدة لطيفة

وشهد العزاء حضور عدد كبير من النجوم والإعلاميين، ومنهم هند صبري، أنغام، نادية مصطفى، كندة علوش، بسمة وهبة، لميس الحديدي، سهير شلبي، كارول سماحة، مصطفى قمر، لبلبة، نبيلة عبيد، وممدوح وموسى، مي فاروق وخطيبها محمد العمروسي، أشرف زكي، السيناريست أيمن سلامة، الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، والمخرجة ساندرا نشأت، والمخرج خيري بشارة.

وكانت لطيفة قد أعلنت يوم الإثنين 1 يناير، وفاة والدتها بعد صراع كبير مع المرض، وقالت على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، “ أمي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. في الجنة يا أغلى إنسانة في حياتي”.

وتوفيت في الساعات الأولى من مطلع عام 2024، والدة الفنانة التونسية لطيفة، بعد صراع طويل مع المرض، تسبب في إلزام لطيفة بالوجود جانبها في أحد مستشفيات الشيخ زايد لمدة شهر تقريبًا.