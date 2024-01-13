محمد رمضان عن حفل كأس الأمم الإفريقية: ثقة فى الله نجاح

يحرص الفنان محمد رمضان على التواصل مع جمهوره بشكل مستمر، فيشارك حياته الفنية وكذلك الشخصية عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك “رمضان” عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”، صورة له قبل ساعات من انطلاق بطولة كاس الأمم الإفريقية، وعلق قائلا: “إن شاء الله هتشوفوني الليلة 9 مساءً بتوقيت القاهرة في افتتاح كأس الأمم الإفريقية بالأغنية الرسمية للبطولة.. بسم الله هفتتحها وهختمها، ثقة في الله نجاح”.

وتنطلق البطولة في كوت ديفوار يوم 13 يناير 2024 وتستمر حتى 11 فبراير 2024، وأوقعت القرعة المنتخب المصري على رأس المجموعة الثانية رفقة منتخبات "غانا وكاب فيردي وموزمبيق".

يفتتح منتخب مصر مشواره فى المجموعة الثانية بالبطولة يوم 14 يناير بمواجهة موزمبيق، ثم يلاقى غانا 18 يناير، ويختتم دور المجموعات بمواجهة الرأس الأخضر يوم 22، ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى دور الستة عشر، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات بالمركز الثالث في المجموعات الست.