بدأ العد التنازلي لحلول شهر رمضان المبارك، ويبدأ معه موسم الدراما التلفزيونية، الذي تشهد تنافس قوي بين نجوم الفن، كما اعتاد محبي التلفزيون، ويرصد الدستور مسلسلات شهر رمضان المبارك 2024، والخريطة المبدئية للقائمة.

مسلسلات شهر رمضان المبارك 2024.. الخريطة المبدئية للقائمة

امبراطورية ميم

بدأ الفنان خالد النبوي تصوير أولى مشاهد مسلسل إمبراطورية ميم، منذ أيام، الذي ينضم لقائمة مسلسلات شهر رمضان المبارك، وهو مأخوذ عن رواية الكاتب إحسان عبد القدوس، وجار التعاقد مع باقي أبطال العمل حاليًا، والعمل كتابة السيناريست محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة.

الحشاشين

يواصل صناع العمل تصوير المشاهد على قدم وساق، وكان من المقرر أن يشارك مسلسل الحشاشين ضمن قائمة مسلسلات شهر رمضان المبارك الماضي، ولكنه خرج من السباق لعدم استكمال تصويره وتطلبه لوقت أطول لتنفيذ مشاهده، وهو بطولة الفنان كريم عبد العزيز، وكل من: فتحي عبد الوهاب، نور إيهاب، وغيرهم، والعمل من إخراج بيتر ميمي، وتأليف عبد الرحيم كمال.

ألف ليلة وليلة

قرر الفنان ياسر جلال الخروج عن المألوف بخوض المنافسة الرمضانية المقبل بمسلسل ألف ليلة وليلة، والذي يضم كلا من الفنان ياسمين رئيس، شيري عادل، سامي مغاوري، وغيرهم، والعمل من إخراج إسلام خيري.

فراولة

تواصل الفنانة نيللي كريم تحضير مسلسلها “فراولة” والتي تجسد خلال أحداثه شخصية بنفس عنوان العمل، وجارٍ الآن التعاقد والاستقرار على باقي أبطال العمل.

حق عرب

يواصل صناع مسلسل “حق عرب” الذي يخوض بطولته الفنان أحمد العوضي تصوير العمل المقرر عرضه ضمن قائمة مسلسلات شهر رمضان المبارك 2024، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين، أبرزهم الفنان رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، ميرهان حسين، وغيرهم، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

نعمة الأفوكاتو

انتهت الفنانة مي عمر من تصوير كافة مشاهد مسلسل نعمة الأفوكاتو، وينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ 15 حلقة، ويخوض بطولته الفنانة مي عمر، وكل من الفنان أحمد زاهر، وهو من إخراج محمد سامي.

بيت الرفاعي

يخوض النجم أمير كرارة السباق الرمضاني المقبل بمسلسل بيت الرفاعي، والذي يضم مجموعة من الفنانين، أبرزهم الفنان أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، أحمد فؤاد سليم، وغيرهم، والعمل من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال.

الكبير أوي 8

يواصل النجم أحمد مكي تصوير الجزء الثامن من مسلسل الكبير، المقرر عرضه في رمضان المقبل، ومن المقرر أن يشارك به الفنان حاتم صلاح، محمد سلام، بيومي فؤاد، وآخرين، والعمل من إخراج أحمد الجندي.