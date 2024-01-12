ريم البارودى تحيى ذكرى وفاة والدها: تألمت وتعلمت

حرصت الفنانة ريم البارودي على إحياء ذكرى وفاة والدها الأولى، الذي وافته المنية في مثل هذا اليوم العام الماضي، ووجهت رسالة مؤثرة له، معربة عن فقدانها له.

وشاركت ريم صورًا تذكارية لوالدها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: "اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك دائمًا اللطف فيه.. توفي إلى رحمة الله والدي المهندس مجدي مدحت عزت البارودي ١١ يناير ٢٠٢٣ .. أول مرة أكتب وأقدر من سنة عدت سنة شوفت فيها أسوأ قلوب البشر.. تألمت وتعلمت وما زلت بتألم على فراقه".

وأضافت: "منذ تاريخ وفاته كان ذلك تاريخ وفاة قلبي ما زلت أتذكر تلك الرجفة اللي هزت قلبي حين علمت بوفاته سيظل عزائي بك عمرًا حتى نلتقي يا والدي ..أسألكم الفاتحة والدعاء لوالدي ولكل من رحل عنا".