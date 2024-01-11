الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

شيرين تجتمع مع صناع المزيكا وتستعد لطرح أغنية جديدة

شيرين وتامر حسين
شيرين وتامر حسين وعزيز الشافعي

بدأت شيرين عبد الوهاب استئناف نشاطها الفني والغنائي وذلك من خلال جلسات عمل من أجل اختيار عدد من الأغنيات الجديدة؛ تمهيدًا لطرحها للجمهور.

واجتمعت شيرين مع عدد من الصناع المزيكا وهم الشاعر الغنائي والملحن عزيز الشافعي والشاعر الغنائي تامر حسين، والموزع الموسيقي توما والملحن الموسيقي محمد مدين.

واختارت شيرين عدد من الأغنيات الجديدة المقرر طرحها للجمهور على مدار 2024 والذي يشهد انتعاشة قوية لها خاصة بعد ان طلاقها رسميا من زوجها الفنان حسام حبيب.

وانفصلت شيرين رسميًا عن زوجها المطرب حسام حبيب وذلك بعد فترة زواج دامت 6 سنوات.

وقرر الثنائي شيرين وحسام حبيب الانفصال بشكل ودي بعد فترة طويلة من المشكلات والشائعات العديدة التي طاردتهما خلال الأشهر الماضية.

شيرين شيرين عبد الوهاب النجمة شيرين عبد الوهاب عزيز الشافعي مدين توما تامر حسين

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