حفيد أم كلثوم: الشيخ زايد أهدى الراحلة عقد باهظ الثمن ولكن سرُق وتم بيعه

قال عدلي سمير حفيد السيدة الراحلة أم كلثوم، إنه لا يزال في استقبال زوار السيدة أم كلثوم في مسقطها الذي تربت فيه، موضحا أن ورثة أم كلثوم رحلوا عن عالمنا وتؤل الآن إلى أهلها ولم تنجب أي أطفال.

وأضاف عدلي، خلال مداخلة هاتفية في أحد البرامج: "جيهان الدسوقي اللي بتتكلم باسم أم كلثوم هي من أحفاد ابن أختها من عائلة تانية وبتقول هي قريبتي ومن الممكن أن يكون في تفاوض معاها لأنها مقيمة في القاهرة، لكن إحنا قاعدين في بيت الشيخ إبراهيم والد أم كلثوم اللي مولوده فيه".

وأوضح عدلي سمير، أن معظم مقتنيات السيدة أم كلثوم موجودة في قصر المانسترلي حاليا، ولكن بعض من مقتنيات أم كلثوم سُرقت على يد العاملين في الفيلا الخاصة بها من قبل الحارس والخادمات التي يساعدنها في المنزل.

واستكمل أن الشيخ زايد أهدى لأم كلثوم "عُقد" باهظ الثمن ولكن تم سرقته وبيعه في "كريستيز"، ولا يوجد أي تنازل عن أي مقتنيات لها لأي شخص.

واختتم عدلي سمير، حديثه عن الخلاف الذي حدث بين أم كلثوم والسيدة جيهان السادات، قائلا: بعد حرب 1973 طلبت منها جيهان أن تتوسط لها عند الملك فيصل لكي تعود العلاقات جيدة مرة أخرى وذهبت للفيلا الخاص.