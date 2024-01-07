الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

موعد ومكان عزاء والدة المطربة لطيفة

المطربة لطيفة
المطربة لطيفة

أعلنت المطربة لطيفة عن موعد ومكان عزاء والدتها الراحلة، مشيرة إلى أنه سيقام يوم الجمعة الموافق 12 يناير المقبل بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد.

وشاركت “لطيفة” موعد ومكان العزاء عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، بعد عودتها من مسقط رأسها بتونس ودفن والدتها الراحلة السيدة “فاطمة”.

كانت والدة لطيفة الحاجة "فاطمة" توفيت داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، بعد صراع مع المرض استمر لما يقرب من شهر كامل، رافقتها لطيفة في المستشفى طوال هذه المدة.

وحرصت الفنانة لطيفة على توجيه الشكر لكل من عاونها من المسئولين في مصر وتونس لنقل جثمان والدتها من مصر إلى تونس وتشييعه في مسقط رأسها.

وقالت لطيفة إنها تشكر كل الوزارات التي ساعدت في نقل الجثمان، موجهة الشكر لله على دفن والدتها في مسقط رأسها بتونس.

وأعلنت لطيفة يوم الإثنين 1 يناير وفاة والدتها بعد صراع كبير مع المرض، وقالت على موقع إنستجرام: "أمي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. في الجنة يا أغلى إنسانة في حياتي".

موعد ومكان العزاء المطربة لطيفة منطقة الشيخ زايد مسقط رأسها بتونس لطيفة

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