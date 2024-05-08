أسامة كمال يتحدث عن استشهاد ابن الشيخ العرجانى على يد الإرهاب (فيديو)

تحدث الإعلامي أسامة كمال عن دور الشيخ إبراهيم العرجاني الوطني، وعضويته في جهاز تنمية سيناء، وذلك بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ونقل كمال خلال حلقة برنامجه “مساء دي إم سي” المذاع على فضائية “دي إم سي”، عن شهود كانوا حاضرين استشهاد ابن الشيخ العرجاني على يد الجماعات الإرهابية، وكان في ذلك الوقت يقوم بعمل وطني.

وفي وقت سابق، استنكر الإعلامي يوسف الحسيني الهجوم الحاد على الشيخ إبراهيم العرجاني وعلى اتحاد القبائل العربية، قائلا: "ما سر الهجوم على الحاج إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل العربية، وعلى الاتحاد؟!".

وأضاف الإعلامي يوسف الحسيني خلال تقديمه برنامج “التاسعة” عبر القناة الأولى المصرية، أن المتابع للأحداث من بدايتها سيجد أن المهاجمين للحاج إبراهيم العرجاني هم أنفسهم أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، أصحاب الشرعية والإخوان.

وأوضح أن اتحاد القبائل العربية في سيناء وقف مع القوات المسلحة المصرية من أجل تطهير سيناء من الإرهاب، مؤكدًا أنه لا يمكن أن ننسى التاريخ ولا نمحوه ولا يمكن أن ننكر هذا الدور.

وأكد أن إبراهيم العرجاني له دور وطني لا يُنسى، معقبًا: "هذا الرجل والذي يعتبر واحدًا من أكبر مشايخ واحدة من أكبر القبائل في سيناء وقف ومعه كل مشايخ القبائل العربية ومعه كل أبناء القبائل العربية، ابراهيم العرجاني الذي تتم مهاجمته هو نفسه الذي استشهد ابنه بسبب الإرهاب".