بين الغناء والرياضة والمغامرة.. قائمة البرامج الجديدة على "cbc"

حرصت شبكة قنوات cbc على وضع خطة تطوير برامجها بحلول عام 2024 الجديد، فأعلنت عن قائمة برامجها الجديدة ومواعيد عرضها عبر شاشتها.

قائمة البرامج الجديدة على CBC



music hub

جاء أول برامجها بعنوان "music hub" وهو من تقديم مها بهنسي، يذاع الأربعاء 10 ونصف مساء.

والبرنامج يهتم بالفرق الموسيقية وفن الفلكلور الشعبي ومطربي الراب والحديث عن مشوارهم ورحلتهم بعالم الموسيقى، وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طرح البرنامج على قناة cbc.

يذكر أن مها بهنسي لها مشوار كبير بمجال الإعلام وعملت بالعديد من الفضائيات والمحطات منها، “النيل للمنوعات، Ten، التحرير، نجوم إف إم، ميجا إف إم، نغم إف إم”، وقدمت أيضا العديد من البرامج منها، “منورة بأهلها، صباح الورد، تريو” وغيرها.

المغامر

ويذاع برنامج "المغامر" من تقديم داليا أبو عمر، ويعرض يوم الخميس في تمام الساعة ٥.٣٠ مساء.

يقدم البرنامج تجربة جديدة حول بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر، ومنطقة الشرق الأوسط ودور هذه الشركات في نمو الاقتصاد، كما يلقي الضوء على قصص النجاح والتحديات التي تواجه الشركات الناشئة، بالإضافة لقيام البرنامج بدور خدمي وتوعوي.

يراعي البرنامج أهمية بيئة ريادة الأعمال في مصر وكيفية النهوض بها بما ينعكس بشكل مباشر على نمو الاقتصاد المصري.

اكسر size

أما برنامج "اكسر size" تقديم مدرب اللياقة البدنية ومقدم البرامج الرياضية نور خطاب، يذاع الجمعة ٥:٣٠ مساء.

وينتمي البرنامج لنوعية البرامج الاجتماعية الرياضية، والذي يهدف إلى اكتشاف أساليب حياة جديدة وتخلص الأشخاص من القيود الروتينية واللايف الستايل السيئ مهما كانت فئاتهم العمرية عن طريق ممارسة الرياضة ونظام غذائي جيد وأسلوب حياة صحي.