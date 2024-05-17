الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جامعة جنت البلجيكية تقطع علاقاتها مع ثلاث مؤسسات إسرائيلية

تظاهرات مؤيدة لغزة
تظاهرات مؤيدة لغزة في جامعة غنت البلجيكية

قررت جامعة جنت في بلجيكا قطع علاقاتها مع ثلاث مؤسسات تعليمية أو بحثية إسرائيلية تقول إنها لم تعد تتماشى مع سياستها في مجال حقوق الإنسان، حسبما قال رئيس الجامعة.

متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين يحتلون أجزاء من الجامعة منذ أوائل الشهر

ويحتج المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين في جامعة جنت ضد الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، ويحتلون أجزاء من الجامعة منذ أوائل هذا الشهر.

وحسب "رويترز"، قال رئيس الجامعة ريك فان دي فالي، في بيان: "إنه تم قطع العلاقات مع معهد حولون للتكنولوجيا، ومعهد ميجال الجليل للأبحاث، ومركز فولكاني، الذي يجري أبحاثا زراعية".

وقال فان دي فالي: "إننا قيمنا حاليًا هؤلاء الشركاء الثلاثة على أنهم يمثلون مشكلة (جدًا) وفقًا لاختبار حقوق الإنسان الذي أجرته جامعة جنت، على عكس التقييم الإيجابي الذي قدمناه لهؤلاء الشركاء في بداية تعاوننا".

نتائج تحقيق أجرته الجامعة

توصل تحقيق أجرته جامعة جنت إلى أن الشراكات مع معهد أبحاث الجليل MIGAL ومركز فولكاني "لم تعد مرغوبة" بسبب ارتباطهما بالوزارات الإسرائيلية، كما أن التعاون مع معهد حولون "كان يمثل مشكلة" لأنه قدم الدعم المادي لإسرائيل لتنفيذ عمليات في غزة، حسب "رويترز".

وقال متحدث باسم الجامعة إن هذه الخطوة ستؤثر على أربعة مشاريع. وحسب الوكالة، لم تعلق المؤسسات الإسرائيلية الثلاث على الفور.

 

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وقال المتظاهرون لقناة VRT، البلجيكية، إنهم يرحبون بالقرار لكنهم يعتبرونه مجرد خطوة أولى. وأضافوا: "إنهم سيواصلون احتلالهم أجزاء من الجامعة حتى تقطع جنت علاقاتها مع جميع المؤسسات الإسرائيلية".

حصيلة ضحايا العدوان على غزة

وتواصل إسرائيل لليوم 224 تواليًا شن عدوانها الدموي على الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث يستمر جيشها في شن غاراته على أهل القطاع في كل مكان، ما أدى في حصيلة غير نهائية إلى استشهاد 35272 مدنيا، أغلبهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79205 آخرين.

جامعة غنت البلجيكية قطع علاقات مؤسسات تعليمية أو بحثية إسرائيلية غزة الهجوم العسكري الإسرائيلي

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