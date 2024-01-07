بعد استشهاد نجله.. أكرم حسنى لصحفى فلسطينى: لا توجد كلمات توفى حقك

حرص الفنان أكرم حسني على تعزية الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح بعد استشهاد نجله حمزة، اليوم، ومجموعة من زملائه، بعد استهداف قوات الاحتلال لهم في جنوب قطاع غزة.

وشارك “أكرم” صورة لـ “الدحدوح” عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، وعلق قائلًا: “لا توجد كلمات توفي حقك وجهادك.. ربنا يصبرك ويربط علي قلبك”.



ترشيح وائل الدحدوح للحصول على جائزة "حرية الصحافة"

جدير بالذكر أن مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية رشح الصحفى الفلسطينى وائل الدحدوح للحصول على جائزة "حرية الصحافة"، التى تقدمها النقابة هذا العام كرمز لصمود الصحفيين الفلسطينيين، وصمودهم فى وجه العدوان الصهيونى الغاشم، وآلة حربه الوحشية.



يأتى الترشيح تكريمًا لشهداء الصحافة الفلسطينية، الذين دفعوا حياتهم ثمنًا لنقل الحقيقة، وفضح جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطينى، الذين فضحوا بصمودهم الرواية الصهيونية الزائفة، وأكاذيب الإعلام الغربى، وانتصروا للحقيقة.



وكذلك تقديرًا لتضحية الدحدوح الشخصية، ودوره المهنى، بعد أن ضرب مثلًا فى التضحية من أجل نقل الحقيقة، وبعد أن دفع ثمن إخلاصه لمهنته، ومهنيته باستهداف زوجته، واثنين من أبنائه، وحفيده ارتقوا شهداء، لكنه أصر على أداء دوره المهنى، ومواصلة عمله الصحفى بعدها، وهو ما كرره ليؤسس عنوانًا جديدًا للصمود الفلسطينى باستهدافه بشكل مباشر هو وزميله الشهيد سامر أبودقة، ليعود مرة أخرى كالعنقاء مواصلًا نقله للحقيقة والانتصار للقضية الفلسطينية بعد ساعات قليلة من إصابته.