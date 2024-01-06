السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الكوميديا تسيطر على البوستر الرسمى لفيلم "عادل مش عادل"

أحمد الفيشاوى
أحمد الفيشاوى

طرحت الجهة المنتجة لفيلم "عادل مش عادل" البوستر الرسمي للعمل المقرر طرحه بجميع دور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة، ويخوض بطولته الفنان أحمد الفيشاوي والفنانة شيري عادل.

وشارك الفيشاوي بوستر الفيلم عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، ليروج للعمل قبل طرحه، وعلق عليه قائلًا: "قريبًا في مصر وكل الوطن العربي".

فيلم "عادل مش عادل" بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوى، محمد رضوان، دينا، بدرية طلبة، ومصطفى أبوسريع، وعدد آخر من الفنانين.

جدير بالذكر أن المطربة نوال عبدالشافى طرحت الأغنية الدعائية لفيلم "عادل مش عادل" بطولة الفنان أحمد الفيشاوى وشيرى عادل، وتحمل الأغنية اسم "لسه شوفتوا حاجة" من كلمات حدوتة وألحان إيهاب كوليبكس ومصطفى تاج.

وتقدم المطربة نوال عبدالشافى صاحبة أغنية "مخصماك" أغنيتين ضمن أحداث فيلم "عادل مش عادل" بطولة الفنان أحمد الفيشاوى، الأولى الدعائية للعمل التي تحمل اسم "لسه شوفتوا حاجة" والثانية أغنية "أنا بلا فخر"، كما تشارك بدور إرهابية في الفيلم المقرر طرحه خلال شهر يناير الحالي.

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