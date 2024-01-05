الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مي كساب تكشف تفاصيل أغنيتها الجديدة "بيقولوا قوية": "انتظروها قريبًا" (فيديو)

مي كساب
مي كساب

أعلنت الفنانة مي كساب عن قرب طرح أغنيتها الجديدة بعنوان “بيقولوا قوية”، بعد أن غنت مقطعًا منها خلال حلقة الاحتفال برأس السنة على قناة “الحياة”.

وشاركت “مي” المقطع عبر حسابها على موقع “إنستجرام”، كشفت خلالها تفاصيل الأغنية معلنًة قرب طرحها للجمهور.

وعلقت: “اغنيتي الجديدة بيقولوا قوية من كلمات الشاعر الموهوب طارق علي، وألحان وتوزيع الاستاذ اسلام رفعت، منتج منفذ استاذ عاطف جمعه قريبا على إحدى المنصات الإلكترونية”.

 

https://www.instagram.com/reel/C1uozLrsgT2/?igsh=MXkxNG1wZHMzZm1wZg== 

من جهة اخرى، تنتظر مي عرض فيلم "ذعر" تأليف هشام يحيى وإخراج شادي علي، وبطولة مي كساب، أحمد فتحي، محمود حافظ، محمد رضوان، وتدور أحداثه في إطار كوميدي فانتازي حول كاتب سينمائي يسعى لتحقيق حلمه بخروج أول فيلم له إلى النور، فيواجه العديد من المواقف الكوميدية الطريفة، وتم تصوير المشاهد الداخلية للفيلم بمنطقة الهرم بالاضافة إلى تصوير المشاهد الخارجية في عدد من شوارع القاهرة.

مي كساب بيقولوا قوية مقطع قناة الحياة انستجرام

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