رامي صبري يطرح 3 أغاني جديدة من ألبوم "النهايات أخلاق"

أطلق النجم رامي صبري قبل قليل، 3 أغاني جديدة من ألبوم "النهايات أخلاق" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب” وعدد كبير من المنصات الرقمية، وذلك بعد طرحه أمس الخميس، 4 أغنيات.

الأغنية الأولى له تحمل اسم "جت سليمة" وهي من كلمات أحمد على موسى وألحان: رامي صبري وتوزيع مكس مستر طارق توكل وجيتار شريف فهمي.



كما أطلق أغنية ثانية باسم "كل سنة" من كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع تميم، كما أطلق الأغنية الثالثة له اليوم وهي أغنية "مبسوط يا بعد" من كلمات محمد عاطف وألحان رامي صبري وتوزيع مكس ماستر تميم وتميترونبت طارق رؤوف وبركشن إيهاب فاروق

ووتريات سعيد كمال وجيتار Erdem Sökmen.



وكان رامي صبري أطلق أمس الخميس، 4 أغنيات من ألبومه الجديد "النهايات أخلاق" وخلال ساعات معدودة وصل إلى صدارة التريند على موقع التواصل الاجتماعي إكس وعددا من المواقع وزادت معدلات البحث على ألبوم رامي صبري 2024 على محرك البحث جوجل.