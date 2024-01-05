محمد محمود يصل العرض الخاص لـ "عصابة عظيمة" بطولة إسعاد يونس

وصل الفنان محمد محمود منذ قليل، لحضور العرض الخاص لفيلم “عصابة عظيمة”، وهو أحد أبطال العمل الذي تخوض بطولته الفنانة إسعاد يونس.

ويقام العرض الخاص في إحدى دور العرض بمدينتي، بحضور أبطال العمل وعلى رأسهم الفنانة إسعاد يونس، كما حضر عدد من الفنانين العرض ومنهم الفنان شريف سلامة زوجته الفنانة داليا مصطفى.

وظهرت الفنانة إسعاد يونس في البرومو الخاص بالفيلم بشخصية كفيفة بعد تعرضها لحادث، ويتسبب نجلها والذي يجسده الفنان كريم عفيفي في سرقتها والنصب عليها والحجز على منزلها، فقررت استخدام القوة وتشكيل عصابة لاستعادة حقها، ولفت مطرب المهرجانات «عنبة» الأنظار بعد ظهوره خلال الأحداث وتقديمه لبعض الأغاني.

الفيلم من بطولة إسعاد يونس، محمد محمود، كريم عفيفي، رنا رئيس، محمد ثروت، فرح الزاهد، وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج وائل إحسان، وتأليف هاجر الإبياري.