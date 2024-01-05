الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"هو أنا بتاع الحاجات دي؟".. فيديو ساخر لمحمد محمود عبد العزيز وزوجته

محمد محمود عبد العزيز
محمد محمود عبد العزيز

يحرص الفنان محمد محمود عبد العزيز على التواصل مع جمهوره بشكل مستمر، ومشاركة تفاصيل حياته اليوميه عبر حسباته على موقع التواصل الاجتماعي.

وشارك “عبد العزيز” مقطع فيديو ساخر له برفقة زوجته التي وجهت له نصائح للعناية ببشرته، وقامت بعمل جلسات عناية بالبشرة، وهو ما جعله يشارك الفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، وعلق: “هو أنا بتاع الحاجات دي برضو؟”.

واستقبل الفنان محمد محمود عبد العزيز عام 2024 بأداء العمرة، ونشر محمد محمود عبد العزيز عبر حسابه على “إنستجرام” صورا له أمام الكعبة المشرفة وكتب: "أحلى ليلة رأس سنة قضيتها في حياتي وأنا بين إيدين ربنا بأحمده وأشكره على فضله ونعمه وأحكيله وأشكيله وادعيله اللهم تقبل يا رب واللهم لك الحمد والشكر، ربنا يكتبها لكل مشتاق".

وتابع: "كل سنة وإنتم طيبين وبخير وإن شاء الله 2024 تكون سنة سعيدة مليانة خير عليكم كلكم، اسألكم الفاتحه والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".

إطلاق اسم محمود عبد العزيز على أحد محاور العلمين

وكان الفنان محمد محمود عبد العزيز أعلن عن إطلاق اسم والده الراحل النجم محمود عبد العزيز على أحد محاور العلمين.

ونشر محمد محمود عبد العزيز صورة مكتوب عليها "محور الفنان محمود عبد العزيز" وكتب معلقا "شكر خاص للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وقائدنا العظيم".

وتابع: "وشكرا لمصرنا الحبيبة ولكل القائمين عليها على هذه اللفتة وهذا التقدير الذي أسعدنا كثيرا والذي يدل على تقدير دولتنا العظيمة لأبنائها ولكل قاماتها وفنانينها ولكل من عمل وضحى من أجلها".

محمد محمود عبد العزيز محمود عبد العزيز عناية بالبشرة موقع التواصل الاجتماعي انستجرام

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