الخميس 04 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بتول عرفة: كارول سماحة فنانة استثنائية ومختلفة وأعمالنا حققت 100 مليون مشاهدة

بتول عرفة وكارول
بتول عرفة وكارول سماحة

أعربت المخرجة بتول عرفة عن سعادتها الشديدة بتعاونها مع المطربة اللبنانية كارول سماحة وكشفت عن تحقيقهما 100 مليون مشاهدة على يوتيوب بأعمالهما الفنية معا.

وشاركت “بتول” صورة برفقة كارول سماحة عبر فيسبوك وعلقت بالقول:"يا رب توفيقك، اليوم أعمالى أنا و كارول مع بعض تموا ١٠٠ مليون مشاهدة على يوتيوب 100 مليون مشاهدة حقيقية رقم كبير وأسعد قلبى كثيرًا، وأنتظرونا مع بعض إن شاء الله قريبًا، فى عمالين جداد مفاجأة 
بحبك يا كوكو أخت وصديقة حقيقية وفنانة إستثنائية راقية ومختلفة".

وطرحت كارول في ألبومها الجديد "الذهبي" الذي أطلقته تحت شعار "حتى تبقى هويتنا واحدة ووحدتنا عربية"، العديد من الرسائل التي تدعو من خلالها إلى حماية الهوية العربية، والتأكيد على أهمية الوحدة والتضامن العربي المشترك في مواجهة العديد من التحديات والأزمات التي تواجه الأمة العربية طوال السنوات الماضية.

كانت آخر أعمال كارول سماحة فيديو كليب أغنيتها "إجازة" والتى قدمت من خلالها جرعة غنائية استعراضية درامية مبهرة، وهى من إخراج بتول عرفة، وكلمات أحمد حسن راؤول، ألحان محمد رحيم، وتوزيع سليمان دميان.

بتول عرفه كارول سماحة 100 مليون مشاهدة يوتيوب المخرجة بتول عرفة

مواد متعلقة

تكريم الموسيقار الراحل عبده داغر وصناع فيلمه بـ"الثقافة السينمائية"

مصطفي شعبان: فخور بالانضمام لاتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة التعاون الإسلامي

بعد نجاحها في الفتوة والاختيار.. غفران تطرح أغنية "مستفز" على يوتيوب

خلال ساعات.. تامر حسني ينضم لترندات يوتيوب بكواليس "موحشتكيش"

الليلة.. انطلاق الموسم الخامس من "الشاهد" على eXtra news

"فلتر ولا بجد؟".. نرمين الفقى تتعرض لانتقادات بسبب ظهورها الأخير

وسط أجواء عائلية.. هنا وحلا شيحة تحتفلان بحلول عام 2024

"بلاش إنتي يا ليلى".. ياسمين عبد العزيز ترد على طالع انفصالها في 2024

الأكثر قراءة

المركزى: ارتفاع صافى احتياطيات مصر من النقد الأجنبى إلى 35.22 مليار دولار

تحركات أمريكية لمنع اندلاع حرب جديدة بعد اغتيال العارورى

قرار جديد من الأهلى يؤجل إتمام صفقة عمر كمال عبدالواحد

3 ضحايا.. تطور جديد في اطلاق نار بمحل كباب شهير بأكتوبر

النقل: مليون دولار سنويًا ومدة التعاقد 15عامًا لتشغيل محطات الركاب السياحية

عاجل.. "التعليم" تُحدد تفاصيل إجراءات وموعد امتحانات الثانوية العامة 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

د. سلوى جودة

الفنان أحمد عبدالكريم وفلسفة الطبيعة والمحاكاة

منى رجب

حرب غزة تخيم على العالم مع العام الجديد

محمد العسيري

طيور الجنوب فى دراما العودة

إبراهيم عبدالفتاح

هدنة مؤقتة

أحمد الصغير

إسرائيلستان!

د.كريمة الحفناوى

.. ونحن على أعتاب عام جديد

ماجد حبته

فضيلته.. وقداسته

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو وحكومته يتعمدون استبدال جريمة التهجير القسري بـ"الهجرة الطوعية"

الاحتلال الإسرائيلي يشق طرقا استعمارية على أراضي "مسافر يطا"

أبوردينة: استمرار العدوان على غزة والضفة لن يجلب الأمن والاستقرار