بتول عرفة: كارول سماحة فنانة استثنائية ومختلفة وأعمالنا حققت 100 مليون مشاهدة

أعربت المخرجة بتول عرفة عن سعادتها الشديدة بتعاونها مع المطربة اللبنانية كارول سماحة وكشفت عن تحقيقهما 100 مليون مشاهدة على يوتيوب بأعمالهما الفنية معا.

وشاركت “بتول” صورة برفقة كارول سماحة عبر فيسبوك وعلقت بالقول:"يا رب توفيقك، اليوم أعمالى أنا و كارول مع بعض تموا ١٠٠ مليون مشاهدة على يوتيوب 100 مليون مشاهدة حقيقية رقم كبير وأسعد قلبى كثيرًا، وأنتظرونا مع بعض إن شاء الله قريبًا، فى عمالين جداد مفاجأة

بحبك يا كوكو أخت وصديقة حقيقية وفنانة إستثنائية راقية ومختلفة".

وطرحت كارول في ألبومها الجديد "الذهبي" الذي أطلقته تحت شعار "حتى تبقى هويتنا واحدة ووحدتنا عربية"، العديد من الرسائل التي تدعو من خلالها إلى حماية الهوية العربية، والتأكيد على أهمية الوحدة والتضامن العربي المشترك في مواجهة العديد من التحديات والأزمات التي تواجه الأمة العربية طوال السنوات الماضية.

كانت آخر أعمال كارول سماحة فيديو كليب أغنيتها "إجازة" والتى قدمت من خلالها جرعة غنائية استعراضية درامية مبهرة، وهى من إخراج بتول عرفة، وكلمات أحمد حسن راؤول، ألحان محمد رحيم، وتوزيع سليمان دميان.