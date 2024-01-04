الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

شيري عادل تعتذر عن "ألف ليلة وليلة" من أجل "الوصفة السحرية"

شيري عادل
شيري عادل

اعتذرت الفنانة شيري عادل عن مسلسل "ألف ليلة وليلة"، بسبب عدم توافق مواعيد تصويرها ومسلسل " الوصفة السحرية" حيث انتهت من تصوير أكثر من 50% من مشاهدها في العمل، الأمر الذي جعلها تعتذر عن المشاركة.

و"ألف ليلة وليلة" من إنتاج شركتى ميديا هب "سعدى جوهر" وأروما استديوز برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تأليف أنور عبد المغيث ومن إخراج إسلام خيرى، وبطولة ياسمين رئيس، ونور وشيرى عادل، وليد فواز، سامي مغاوري وعدد كبير من الفنانين مقرر إعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة، ويظهر ياسر جلال خلال أحداث المسلسل بشخصية شهريار.

وتواصل شيري عادل تصوير مسلسل "الوصفة السحرية" - (لزواج ناجح) بطولة شيرى عادل، إسلام جمال، هيدى كرم، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، كارولين عزمى، محمد أبو داود، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومى سعيد وإخراج خيرى سالم.

شيري عادل ألف ليلة وليلة الوصفة السحرية مسلسل ألف ليلة وليلة سعدي جوهر

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