الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حسين فهمي ضيف شرف.. تفاصيل حفل جائزة ساويرس الثقافية في دورته الـ19

حسين فهمي والإعلامية
حسين فهمي والإعلامية المتميزة جاسمين طه

أعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومجلس أمناء جائزة ساويرس الثقافية برنامج حفل الجائزة في دورتها التاسعة عشرة والذي يقام في قاعة إيوارت التذكارية بمركز التحرير الثقافي، الاثنين المقبل، بحضور عدد من الوزراء وسفراء الدول العربية والأجنبية في مصر ونخبة من الشخصيات العامة ورموز المجتمع، وعدد كبير من الفنانين والمثقفين والإعلاميين وأعضاء لجان التحكيم الذين سيتم الإعلان عن أسمائهم خلال الحفل.

تبدأ مراسم الحفل مع ضيف الشرف الفنان حسين فهمي وتقوم الإعلامية المتميزة جاسمين طه بتقديم فقرات الحفل حيث سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين من شباب وكبار الأدباء والكتاب في مختلف مجالات الجائزة والتي تضم: الرواية، والمجموعة القصصية، والسيناريو السينمائي والنص المسرحي والنقد الأدبي والسرديات الأدبية وأدب الطفل، وذلك بمشاركة عدد كبير من الفنانين والمبدعين المصريين.  

كما يتشرف الحفل بالحضور الخاص للجمعية المصرية الفلهارمونية، والتي ستقدم مقطوعات موسيقية مختارة لبيتهوفين وشوستاكوفيتش، وذلك بمساهمة كريمة من المايسترو الكبير أحمد الصعيدي ويتضمن برنامج الحفل أيضا فقرة فنية لفرقة هواة خريجي الجامعة الأمريكية في مصر لفنون الفلكلور، إضافة إلى العديد من الفقرات الأخرى التي سيتضمنها الحفل.

وتلقت المسابقة خلال هذه الدورة 1202 استمارة تقديم في مختلف فروع الجائزة، وقد تم تقييم الأعمال المقدمة بواسطة 7 لجان تحكيم محايدة تضم نخبة من الأدباء والكتاب والسينمائيين والنقاد وأساتذة الدراما في مصر، كما تم أيضًا رفع قيمة الجوائز هذا العام في كل فروع الجائزة، وإضافة جائزة (المركز الثاني) لأفضل كتاب للأطفال تحت 12 سنة.

مؤسسة ساويرس ساويرس برنامج جائزة ساويرس قاعة إيوارت التذكارية الدول العربية

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