"فلتر ولا بجد؟".. نرمين الفقى تتعرض لانتقادات بسبب ظهورها الأخير

حرصت الفنانة نرمين الفقي على تهنئة جمهورها بمناسبة حلول 2024 الجديد وذلك من خلال مقطع فيديو لها ظهرت فيه بملامح متغيرة.

وشاركت “نرمين” فيديو عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، قالت فيه:“كل عام وأنتم بخير وسعادة”، لتنهال التعليقات المختلفة، سواء بالمدح أو الانتقاد، على ملامحها المتغيرة، ليسألها البعض عن حقيقة تغير ملامحها أم أنه تستخدم خاصية “فلتر”، بينما وجه لها البعض الآخر انتقادات حادة لتغير ملامحها بشكل مبالغ فيه.

بينما قام عدد آخر من الجمهور بالتغزل في نرمين التي اعتادت على الظهور بشكل لائق ومنتهى الرقة، كما وصفها البعض، خاصة أنها تتميز أنها لم تفضل الاستعانة بعمليات التجميل مثل غيرها من أبناء جيلها.

https://www.instagram.com/reel/C1j_Z49oAd9/?igsh=MXBrbXA3cTM1cWxicw==