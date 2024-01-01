الثلاثاء 02 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"فلتر ولا بجد؟".. نرمين الفقى تتعرض لانتقادات بسبب ظهورها الأخير

جريدة الدستور

حرصت الفنانة نرمين الفقي على تهنئة جمهورها بمناسبة حلول 2024 الجديد وذلك من خلال مقطع فيديو لها ظهرت فيه بملامح متغيرة.

وشاركت “نرمين” فيديو عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، قالت فيه:“كل عام وأنتم بخير وسعادة”، لتنهال التعليقات المختلفة، سواء بالمدح أو الانتقاد، على ملامحها المتغيرة، ليسألها البعض عن حقيقة تغير ملامحها أم أنه تستخدم خاصية “فلتر”، بينما وجه لها البعض الآخر انتقادات حادة لتغير ملامحها بشكل مبالغ فيه.

بينما قام عدد آخر من الجمهور بالتغزل في نرمين التي اعتادت على الظهور بشكل لائق ومنتهى الرقة، كما وصفها البعض، خاصة أنها تتميز أنها لم تفضل الاستعانة بعمليات التجميل مثل غيرها من أبناء جيلها.

https://www.instagram.com/reel/C1j_Z49oAd9/?igsh=MXBrbXA3cTM1cWxicw== 

نرمين الفقي عام 2024 فيديو نرمين انستجرام التعليقات الانتقاد

مواد متعلقة

وسط أجواء عائلية.. هنا وحلا شيحة تحتفلان بحلول عام 2024

جنات تعلن موعد طرح أحدث أغنياتها "الشمخ الجوانى"

نبيلة عبيد ناعية وفاة والدة لطيفة: خالص عزائى لصديقتى العزيزة

الوطنية للإعلام ناعية الإعلامية القديرة كاريمان حمزة: قدمت برامج دينية متميزة

دينا: بدأت في فرقة فنون شعبية.. والرقص أقرب لقلبي من التمثيل

في ذكرى رحيله العاشرة.. النقابات الفنية ونقابة السينمائيين تكرم اسم ممدوح الليثي

بصورة عائلية.. هل عاد تامر حسنى لطليقته بسمة بوسيل؟

ليلى علوى تهنئ جمهورها بليلة رأس السنة: يا رب سنة حلوة كلها خير وسعادة

الأكثر قراءة

عاجل.. هجوم صاروخى حوثى يستهدف بارجة أمريكية فى البحر الأحمر

عاجل.. زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

عاجل.. "الأرصاد" تحذر سكان 4 محافظات من طقس الثلاثاء.. ما القصة؟

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

عاجل.. تحذيرات من تسونامى جديد.. تحرك طارئ فى كوريا الجنوبية وروسيا

محمد صلاح يهدى ليفربول هدفين فى الانتصار على نيوكاسل بالدورى الإنجليزى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

صدمة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانونًا يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء

تايمز أوف إسرائيل: جيش الاحتلال الإسرائيلى يتمرد على نتنياهو ويطلب إنهاء حرب غزة

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة