الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

وسط أجواء عائلية.. هنا وحلا شيحة تحتفلان بحلول عام 2024

جريدة الدستور

احتفلت الفنانة هنا شيحة وشقيقتيها حلا وهلا وأبنائهن، بحلول عام 2024 الجديد، وسط أجواء عائلية، بأحد المطاعم الكبرى.

وشاركت “هنا” صورة لهم عبر حسابها الرسمي على انستجرام، مهنئة جمهورها بالعام الجديد، معربة عن اشتياقها لشقيقتها رشا، فعلقت قائلة: “عام سعيد على الجميع، ونفقتدك رشروشتي”.

 

 

يذكر أن حلا شيحة التقت في وقت سابق الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، داخل مقر النقابة.

ووجهت له الشكر على دعمه الكبير لها في أزمتها الأخيرة ووقوفه بجانبها وبجانب جميع الفنانين، مؤكدة أن نقابة المهن التمثيلية ستظل الدرع الحقيقي لكل فناني مصر.

وقدمت الفنانة حلا شيحة اعتذارا لجميع فناني مصر، عن التصريحات التي تداولتها وسائل الإعلام المختلفة، خلال الفترة الماضية وتم ترويجها بطريقة خاطئة، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام والتقدير لهم.

وابنائهم مغربية هنا شيحة حلا شيحه عام 2024

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