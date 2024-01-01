بعد نجاحها في الفتوة والاختيار.. غفران تطرح أغنية "مستفز" على يوتيوب

طرحت المطربة والفنانة غفران، الإثنين، أحدث أغانيها الجديدة التي تحمل اسم "مستفز" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

أغنية"مستفز" من كلمات الشاعر عصام حسني، وألحان محمدي، وتوزيع أحمد أمين، وجيتار أحمد حسين، وإنتاج" SMS " معتز عرموش.

وسبق أن تعاون محمدي، ملحن الأغنية مع النجوم عمرو دياب وأنغام ومحمد حماقي وتامر عاشور ومحمد محيي ومصطفى حجاج.

كما تعاون الشاعر عصام حسني مع النجوم ريهام عبد الحكيم وسميرة سعيد ومحمد حماقي وأنغام وتامر حسني وعدوية.