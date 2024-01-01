الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"بلاش إنتي يا ليلى".. ياسمين عبد العزيز ترد على طالع انفصالها في 2024

ياسمين والعوضي
ياسمين والعوضي

ردّت الفنانة ياسمين عبد العزيز على عالمة الفلك ليلى عبد اللطيف التي تقرأ طالع المشاهير والفنانين آخر كل عام، لتكشف أن ياسمين ستنفصل عن زوجها أحمد العوضي.

وسخرت ياسمين من فيديو ليلى اثناء استضافتها مع الإعلامي نيشان وعلقت بخفة ظل قائلة :“يا ساتر يارب، ما بلاش انتي يا ليلى”.

https://www.instagram.com/reel/C1kLQueImlT/?igsh=bmEyazh4OGt1YWl1 

وشاركت ياسمين عبد العزيز فى السباق الدرامي الرمضاني الماضي بمسلسل "ضرب نار" أمام زوجها النجم أحمد العوضى، وحقق الثنائي نجاحًا كبيرًا، وشارك مع الثنائي نخبة كبيرة من النجوم والفنانين، منهم ماجد المصرى، مها نصار، انتصار، ضياء عبد الخالق، هدى الإتربى، أحمد الرافعى، إيمان السيد، احمد عبد الله محمود، تامر نبيل، تامر مجدى، ايسل رمزى، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، حسن العدل، أحمد صادق، طارق النهرى، إسراء رخا، لبنى ونس، جيهان خيرى، محمد حسنى، على الشامل، يوسف وائل نور، وضيفة الشرف دنيا المصرى، سهير المرشدى تأليف ناصر عبد الرحمن، وإنتاج شركة سينرجى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وإخراج مصطفى فكرى.

وتصدر "ضرب نار"، الترند، طوال أيام عرضه ونال إشادات واسعة من الجمهور والنقاد، وبحسب استخدام أداة "track my hashtag"، كانت نتيجة التحليل في نهاية رمضان، أن معدل نشر التغريدات حول مسلسل ضرب نار، وصل إلى 100 تغريدة عبر موقع تويتر، وشاركها 90 مغردًا، بينما كان بلغ الأشخاص المتفاعلون مع تغريدات المسلسل نحو 39 مليونا و60 ألف مغرد، ووصلت التغريدات إلى أكثر من 28 مليونًا و200 ألف مغرد.

ياسمين عبد العزيز ليلى عبد اللطيف طالع المشاهير ياسمين العوضي أحمد العوضي

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