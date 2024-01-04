الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مصطفي شعبان: فخور بالانضمام لاتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة التعاون الإسلامي

مصطفى شعبان مع عمرو
مصطفى شعبان مع عمرو الليثي

أصدر الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد اذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، قرارًا بانضمام الفنان مصطفى شعبان كمستشار للشؤون الفنية والتعاون الدولي بالاتحاد، وذلك لما يتمتع به من خبرات إعلامية وفنية كبيرة فى هذا المجال.

وأشاد الدكتور عمرو الليثي بانضمام مصطفى شعبان لإذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي، وأنه إضافة مهمة للاتحاد وللإعلام العربي والإسلامي خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، أعرب الفنان مصطفي شعبان عن سعادته وترحيبه بالانضمام لاتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، متمنيًا أن يكون عند حسن الظن ويقدم إضافة حقيقية في المرحلة المقبلة.

 يذكر أن الفنان مصطفي شعبان  شغل العديد من المناصب الهامة ومنها عضو لجنة تحكيم جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة، وسفيرًا للاتحاد الرياضي المصرى للإعاقات الذهنية.

نال العديد من الجوائز الفنية والإبداعية من مختلف المهرجانات العربية والدولية، وساهم في إثراء السينما والدراما المصر والعربية بباقة من أجمل وأفضل الأعمال.

مصطفى شعبان مستشار للشؤون الفنية التعاون الإسلامي الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد اذاعات وتلفزيونات خبرات إعلامية

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