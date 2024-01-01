خلال ساعات.. تامر حسني ينضم لترندات يوتيوب بكواليس "موحشتكيش"

استطاع الفنان تامر حسني تحقيق نجاح كبير بطرح تريلر تشويقي من كواليس أغنيته الجديدة “موحشتكيش” المقرر طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة، وانضم لقائمة الاكثر مشاهدة على يوتيوب خلال ساعات من طرحها.

وانتهى تامر من تصوير الاغنية، وغلب على الفيديو كليب الأجواء الشتوية وظهر تامر حسني وهو يقف أمام منزل والثلوج تحاوطه في كل مكان.

على جانب آخر، كان تامر حسني أثار جدلا خلال الساعات الماضية بعدما نشر صورة مع عائلته ليهنئ الجمهور بالعام الجديد 2024.

وحظيت الصورة بإعجاب متابعي تامر حسني، الذين أعتقد بعضهم أنه عاد لطليقته بسمة بوسيل، وكتب أحدهم معلقا: "أخيرنا رجعتوا لبعض ربنا ميحرمكو من بعض و يجعلكو سندا لبعض وكل سنه وانتم طيبين".

وأعلنت بسمة بوسيل بشكل رسمي انفصالها عن تامر حسني في شهر إبريل الماضي، من خلال منشور عبر حسابها في موقع التواصل إنستجرام قالت فيه:"وجعلنا بينكم مودة ورحمة.. ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بيننا كل ود واحترام.. ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير.. آمين يارب".

ورد "تامر" على منشور بسمة بوسيل قائلاً:"وجعلنا بينكم مودة ورحمة بين الأزواج في كل حالاتهم، سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار، فانفصلوا بالاتفاق الطيب وستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد وسيظل بيننا الاحترام والتقدير، عشرة 12 سنة مش هينة ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير يا بسوم".

واستطاع الفنان تامر حسني تحقيق نجاح كبير بطرح تريلر تشويقي من كواليس أغنيته الجديدة “موحشتكيش” المقرر طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة، وانضم لقائمة الاكثر مشاهدة على يوتيوب خلال ساعات من طرحها.

وانتهى “تامر” من تصوير الاغنية، وغلب على الفيديو كليب الأجواء الشتوية وظهر تامر حسني وهو يقف أمام منزل والثلوج تحاوطه في كل مكان.