الثلاثاء 02 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نبيلة عبيد ناعية وفاة والدة لطيفة: خالص عزائى لصديقتى العزيزة

جريدة الدستور

حرصت الفنانة نبيلة عبيد على نعي والدة الفنانة لطيفة التي وافتها المنية ظهر اليوم بعد صراع طويل مع المرض، متمنية الصبر والسلوان لابنتها.

وشاركت “نبيلة” النعي عبر حسابها الرسمي على إنستجرام وعلقت قائلة:“خالص عزائي لصديقتي العزيزة الفنانة لطيفة في مصابها الأليم بوفاة والدتها.. ربنا يصبرها هى والعائلة.. وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وأعلنت لطيفة وفاة والدتها بعد صراع كبير مع المرض، وعلقت على موقع التواصل الاجتماعى (إنستجرام): "أمي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. في الجنة يا أغلى إنسانة في حياتي.

وطالبت لطيفة جمهورها بالدعاء لوالدتها بعدما دخلت العناية المركزة بأحد المستشفيات بسبب تدهور الحالة الصحية، مناشدة كل من يحبها الدعاء لها بالشفاء العاجل.

لطيفة والدة الفنانة لطيفة نبيلة عبيد الصبر والسلوان الفنانة لطيفة

مواد متعلقة

الوطنية للإعلام ناعية الإعلامية القديرة كاريمان حمزة: قدمت برامج دينية متميزة

دينا: بدأت في فرقة فنون شعبية.. والرقص أقرب لقلبي من التمثيل

في ذكرى رحيله العاشرة.. النقابات الفنية ونقابة السينمائيين تكرم اسم ممدوح الليثي

بصورة عائلية.. هل عاد تامر حسنى لطليقته بسمة بوسيل؟

ليلى علوى تهنئ جمهورها بليلة رأس السنة: يا رب سنة حلوة كلها خير وسعادة

مليون مشاهدة.. بهاء سلطان ينضم لتريندات يوتيوب بـ "قبل ما أمشي"

"نشكر ربنا على اللى فات".. هانى رمزى يهنئ جمهوره بمناسبة العام الجديد

أصالة عن 2024: بدعي ربي تكون فيها بداية عدالة لكلّ الموجوعين

الأكثر قراءة

عاجل.. هجوم صاروخى حوثى يستهدف بارجة أمريكية فى البحر الأحمر

عاجل.. زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

عاجل.. "الأرصاد" تحذر سكان 4 محافظات من طقس الثلاثاء.. ما القصة؟

عاجل.. تحذيرات من تسونامى جديد.. تحرك طارئ فى كوريا الجنوبية وروسيا

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

محمد صلاح يهدى ليفربول هدفين فى الانتصار على نيوكاسل بالدورى الإنجليزى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

صدمة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانونًا يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء

تايمز أوف إسرائيل: جيش الاحتلال الإسرائيلى يتمرد على نتنياهو ويطلب إنهاء حرب غزة

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة