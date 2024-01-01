نبيلة عبيد ناعية وفاة والدة لطيفة: خالص عزائى لصديقتى العزيزة

حرصت الفنانة نبيلة عبيد على نعي والدة الفنانة لطيفة التي وافتها المنية ظهر اليوم بعد صراع طويل مع المرض، متمنية الصبر والسلوان لابنتها.

وشاركت “نبيلة” النعي عبر حسابها الرسمي على إنستجرام وعلقت قائلة:“خالص عزائي لصديقتي العزيزة الفنانة لطيفة في مصابها الأليم بوفاة والدتها.. ربنا يصبرها هى والعائلة.. وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وأعلنت لطيفة وفاة والدتها بعد صراع كبير مع المرض، وعلقت على موقع التواصل الاجتماعى (إنستجرام): "أمي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. في الجنة يا أغلى إنسانة في حياتي.



وطالبت لطيفة جمهورها بالدعاء لوالدتها بعدما دخلت العناية المركزة بأحد المستشفيات بسبب تدهور الحالة الصحية، مناشدة كل من يحبها الدعاء لها بالشفاء العاجل.