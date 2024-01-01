الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

جنات تعلن موعد طرح أحدث أغنياتها "الشمخ الجوانى"

جريدة الدستور

أعلنت المطربة جنات عن موعد طرح أحدث أغنياتها “الشمخ الجواني” التي شوقت جمهورها بها، والمقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكشفت جنات عن موعد الأغنية عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، موضحة أنها ستطرحها على طريقة الفيديو كليب، وعلقت قائلة: “استنوا فيديو كليب أغنيتي الجديدة “ الشمخ الجواني” يوم الأربع الساعة ٥ على قناتي الرسمية على اليوتيوب والديجتال ستورز”.
 

 

وتتعاون جنات في الأغنية مع الشاعر الغنائي مصطفى حسن، الذي كتب كلمات الأغنية، وهى من ألحان مصطفى العسال وتوزيع وميكس وماستر مصطفى الخضري، والكليب من إخراج كامبا.

تأتي الأغنية الجديدة ضمن سلسلة مفاجآت تعدها جنات لجمهورها، خلال الفترة المقبلة من خلال أعمال غنائية مختلفة تقدم فيها ألوانًا غنائية متعددة.

المطربة جنات الشمخ الجواني المطربة جنات انستجرام

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