الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الليلة.. انطلاق الموسم الخامس من "الشاهد" على eXtra news

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

تحت عنوان "شهادات للتاريخ على حاضر مصر ومستقبلها" ينطلق الموسم الخامس من برنامج "الشاهد"، تقديم الإعلامي د.محمد الباز، على قناة إكسترا نيوز، الحادية عشرة مساء، اليوم الإثنين الموافق 1يناير 2024.

ويكشف "الباز" في الموسم الخامس من برنامج "الشاهد" عبقرية الشخصية المصرية وحاضر مصر والرؤية لمستقبلها.

ويستضيف البرنامج في هذا الموسم نخبة من مثقفى مصر يتحدثون عن الشخصية المصرية، ويوثقون شهاداتهم على قدرة وعبقرية الشخصية المصرية على مر العصور.

برنامج "الشاهد" يذاع يوميا في الحادية عشرة مساءً، على قناة "اكسترا نيوز".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد هند مختار والبدري جلال.

الإعلامي الدكتور محمد الباز محمد الباز الشاهد قناة اكسترا نيوز إكسترا

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