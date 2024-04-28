أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت فى مصر اليوم الأحد 28-4-2024

انخفاض جديد شهدته أسعار مواد البناء وسعر الحديد والأسمنت في المصانع التي تضخ مواد بنائها في سوق العمران المصري، ونرصد في التقرير التالي ‎أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 28-4-2024 في مصر بعد الانخفاض الأخير الذي شهدته الأسعار.

سعر الحديد اليوم في مصر

استقر سعر حديد بشاى 41،000 جنيه.

استقر سعر حديد العتال 39،000 جنيه.

استقر سعر حديد المعادى 38،000 جنيه.

استقر سعر حديد الكومى 38،000 جنيه.

استقر سعر حديد المراكبى 41،000 جنيه.

استقر سعر حديد عطيه 38،500 جنيه.

استقر سعر حديد العشري 37،500 جنيه.

استقر سعر حديد الجيوشي 39،000 جنيه.

استقر سعر حديد مصر ستيل 38،000 جنيه.

استقر سعر حديد بيانكو 38،000 جنيه.

استقر سعر حديد المصريين 41،000 جنيه.

استقر سعر حديد سرحان 38،000 جنيه.

سعر حديد عز اليوم

أما بالنسبة لـسعر حديد عز الأكثر تداولًا في السوق العمراني المصري فقد استقر عند 42،000 جنيه للطن.

سعر الأسمنت اليوم

سعر أسمنت المعلم 1،990 جنيه.

سعر أسمنت السهم 1،970 جنيه.

سعر أسمنت الفهد 1،950 جنيه.

سعر أسمنت وادي النيل 1،950 جنيه.

سعر العسكري بني سويف 1،970 جنيه.

سعر أسمنت المسلح 2،080 جنيه.

سعر أسمنت جنوب الوادي 1،970 جنيه.

سعر أسمنت المخصوص 2،040 جنيه.

سعر أسمنت السويس 2،050 جنيه.

سعر أسمنت السويدي 2،170 جنيه.

سعر أسمنت العسكري 1،950 جنيه.

سعر أسمنت النصر 2،020 جنيه.

سعر أسمنت سيناء 42.5 1،970 جنيه.

سعر أسمنت حلوان 2،050 جنيه.

سعر أسمنت المنيا 2،325 جنيه.

سعر أسمنت المهندس 2،205 جنيه.

سعر أسمنت تايتان 2،060 جنيه.

سعر أسمنت المصري 2،060 جنيه.

سعر أسمنت الممتاز 2،160 جنيه.

سعر أسمنت التعمير 2،030 جنيه.

سعر أسمنت الصعيد 1،990 جنيه.

سعرأسمنت أسيوط 2،150 جنيه.

سعر أسمنت المصريين 2،060 جنيه.

سعر أسمنت العامرية عادة 2،360 جنيه.

سعر أسمنت البرج 2،350 جنيه.

سعر أسمنت الماكس 2،260 جنيه.

سعر أسمنت النهضة 2،270 جنيه.

سعر أسمنت أسوان 2،180 جنيه.

سعر أسمنت السد العالي 2،170 جنيه.

سعر أسمنت قنا 2،270 جنيه.

سعر الرمل والزلط

سعر متر مكعب رمل ناعم 85 جنيهًا.

سعر متر مكعب رمل خشن 100 جنيه.

سعر متر مكعب زلط عادة 215 جنيهًا.

سعر متر مكعب زلط فينو 310 جنيهات.

سعر متر مكعب زلط مخصوص 280 جنيهًا.

سعر متر مكعب زلط سن2 مقاس 22 بلغ 230 جنيهًا.



سعر الطوب الأحمر

سعر طوب أحمر 24×11×6 سم 1،000 جنيه.

سعر طوب أحمر 24×11×12 سم 1،600 جنيه.

سعر طوب أحمر 25×12×13 سم 2،300 جنيه.

سعر طوب وردي 25×12×6 سم 3،135 جنيه.

سعر طوب خفيف 60×20×20 سم 1،880 جنيه.

سعر طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 9،000 جنيه.

سعر طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6،200 جنيه.

سعر طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1،500 جنيه.

قد يهمك أيضًا