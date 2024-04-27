السبت 27 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

أسعار الحديد اليوم السبت 27 أبريل 2024 .. سعر الأسمنت في الأسواق

أسعار الحديد اليوم
أسعار الحديد اليوم

أسعار الحديد اليوم السبت 27 أبريل 2024 من أكثر الكلمات البحثية عبر التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة في ظل استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية في البنوك المصرية مع توقعات بارتفاع قيمة الجنيه عندما يصل الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة.

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أسعار الحديد اليوم السبت 2024 

نعرض للقراء من خلال التقرير أسعار الحديد اليوم السبت 27 ابريل 2024 حيث يهتم به العملين في مجال المقاولات والمقبلين على الزواج والراغبين في البناء والتشيد حيث جاءت الأسعار من أرض مصانع إنتاج الحديد والصلب كما يلي:-

  • وصل سعر طن الحديد المسلح من إنتاج شركة الاستثماري نحو 41875 جنيه.
  • وصل سعر طن الحديد المسلح من إنتاج شركة عز نحو 42750 جنيه.
  • وصل سعر طن الحديد المسلح من إنتاج شركة المصريين نحو 41000 جنيه.
  • وصل سعر طن الحديد المسلح من إنتاج شركة الكومي نحو 38000 جنيه.
  • وصل سعر طن الحديد المسلح من إنتاج شركة بشاي نحو 41600 جنيه.
  • وصل سعر طن الحديد المسلح من إنتاج شركة مصر ستيل نحو 39150 جنيه.
  • وصل سعر طن الحديد المسلح من إنتاج شركة بيانكو نحو 38000 جنيه.
  • وصل سعر طن الحديد المسلح من إنتاج شركة السويس نحو 42500 جنيه.
  • وصل سعر طن الحديد المسلح من إنتاج شركة الجيوشي نحو 42500 جنيه.
  • وصل سعر طن الحديد المسلح من إنتاج شركة المراكبي نحو 39000 جنيه.
  • وصل سعر طن الحديد المسلح من إنتاج شركة عطية نحو 38500 جنيه.

أسعار الأسمنت المسلح في الأسواق المصرية اليوم 

  • وصل سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج شركة الرمادي نحو 2216 جنيه.
  • وصل سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج شركة المسلح نحو 2080 جنيه.
  • وصل سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج شركة النصر نحو2030 جنيه.
  • وصل سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج شركة الوادي الجديد نحو 1950 جنيه.
  • وصل سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج شركة العسكري نحو 1960 جنيه.
  • وصل سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج شركة النهضة نحو 1940 جنيه.
  • وصل سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج شركة السويدي نحو 2180 جنيه.

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