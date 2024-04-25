الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 25-4-2024 فى مصر

مواد البناء
مواد البناء

انخفاض جديد شهدته اسعار مواد البناء وسعر الحديد والأسمنت في المصانع التي تضخ مواد بنائها في سوق العمران المصري لذلك نرصد هذا الانخفاض في الأسعار. 


نرصد في التقرير التالي ‎أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 25-4-2024  في مصر بعد الانخفاض الجديد الذي شهدته الأسعار.


سعر الحديد اليوم في مصر

انخفض سعر حديد بشاى إلى 41،000 جنيه
انخفض سعر حديد العتال إلى 39،000 جنيه
انخفض سعر حديد المعادى إلى 38،000 جنيه
انخفض سعر حديد الكومي إلى 38،000 جنيه
انخفض سعر حديد المراكبي إلى 41،000 جنيه
انخفض سعر حديد عطية إلى 38،500 جنيه
انخفض سعر حديد العشري إلى 37،500 جنيه
انخفض سعر حديد الجيوشي إلى 39،000 جنيه
انخفض سعر حديد مصر ستيل إلى 38،000 جنيه
انخفض سعر حديد بيانكو إلى 38،000 جنيه
انخفض سعر حديد المصريين إلى 41،000 جنيه
انخفض سعر حديد سرحان إلى 38،000 جنيه

 

سعر حديد عز اليوم

انخفض سعر حديد عز ليبلغ 42،000 جنيه بعد أن وصل لـ 46 الف جنيه

انخفاضات ملحوظة فى أسعار السلع الأساسية بنسبة تصل إلى 36% بعد جهود حكومية مكثفة

أسعار مبالغ فيها رغم حل الأزمات.. حملات المقاطعة تصل "البيض"

سعر الأسمنت اليوم

استقر  سعر أسمنت المعلم 1،990 جنيه
استقر  سعر اسمنت السهم 1،970 جنيه
استقر  سعر أسمنت الفهد 1،950 جنيه
استقر  سعر أسمنت وادي النيل 1،950 جنيه
استقر  سعر العسكري بني سويف 1،970 جنيه
استقر  سعر أسمنت المسلح 2،080 جنيه
استقر  سعر أسمنت جنوب الوادي 1،970 جنيه
استقر  سعر أسمنت المخصوص 2،040 جنيه
استقر  سعر أسمنت السويس 2،050 جنيه
استقر  سعر أسمنت السويدي 2،170 جنيه
استقر  سعر أسمنت العسكري 1،950 جنيه
استقر  سعر أسمنت النصر 2،020 جنيه
استقر  سعر أسمنت سيناء 42.5 1،970 جنيه
استقر  سعر أسمنت حلوان 2،050 جنيه
استقر  سعر أسمنت المنيا 2،325 جنيه
استقر  سعر أسمنت المهندس 2،205 جنيه
استقر  سعر أسمنت تايتان 2،060 جنيه
استقر  سعر أسمنت المصري 2،060 جنيه
استقر  سعر أسمنت الممتاز 2،160 جنيه
استقر  سعر أسمنت التعمير 2،030 جنيه
استقر  سعر أسمنت الصعيد 1،990 جنيه
استقر  سعرأسمنت أسيوط 2،150 جنيه
استقر  سعر أسمنت المصريين 2،060 جنيه
استقر  سعر أسمنت العامرية عادة 2،360 جنيه
استقر  سعر أسمنت البرج 2،350 جنيه
استقر  سعر أسمنت الماكس 2،260 جنيه
استقر  سعر أسمنت النهضة 2،270 جنيه
استقر  سعر أسمنت أسوان 2،180 جنيه
استقر  سعر أسمنت السد العالي 2،170 جنيه
استقر  سعر أسمنت قنا 2،270 جنيه


سعر الطوب الأحمر

استقر  سعر طوب أحمر 24×11×6 سم 1،000 جنيه
استقر سعر طوب أحمر 24×11×12 سم 1،600 جنيه
استقر  سعر طوب أحمر 25×12×13 سم 2،300 جنيه
استقر  سعر طوب وردي 25×12×6 سم 3،135 جنيه
استقر  سعر طوب خفيف 60×20×20 سم 1،880 جنيه
استقر  سعر طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 9،000 جنيه
استقر  سعر طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6،200 جنيه
استقر  سعر طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1،500 جنيه

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