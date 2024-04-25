أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 25-4-2024 فى مصر

انخفاض جديد شهدته اسعار مواد البناء وسعر الحديد والأسمنت في المصانع التي تضخ مواد بنائها في سوق العمران المصري لذلك نرصد هذا الانخفاض في الأسعار.



نرصد في التقرير التالي ‎أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 25-4-2024 في مصر بعد الانخفاض الجديد الذي شهدته الأسعار.



سعر الحديد اليوم في مصر

انخفض سعر حديد بشاى إلى 41،000 جنيه

انخفض سعر حديد العتال إلى 39،000 جنيه

انخفض سعر حديد المعادى إلى 38،000 جنيه

انخفض سعر حديد الكومي إلى 38،000 جنيه

انخفض سعر حديد المراكبي إلى 41،000 جنيه

انخفض سعر حديد عطية إلى 38،500 جنيه

انخفض سعر حديد العشري إلى 37،500 جنيه

انخفض سعر حديد الجيوشي إلى 39،000 جنيه

انخفض سعر حديد مصر ستيل إلى 38،000 جنيه

انخفض سعر حديد بيانكو إلى 38،000 جنيه

انخفض سعر حديد المصريين إلى 41،000 جنيه

انخفض سعر حديد سرحان إلى 38،000 جنيه

سعر حديد عز اليوم

انخفض سعر حديد عز ليبلغ 42،000 جنيه بعد أن وصل لـ 46 الف جنيه

سعر الأسمنت اليوم

استقر سعر أسمنت المعلم 1،990 جنيه

استقر سعر اسمنت السهم 1،970 جنيه

استقر سعر أسمنت الفهد 1،950 جنيه

استقر سعر أسمنت وادي النيل 1،950 جنيه

استقر سعر العسكري بني سويف 1،970 جنيه

استقر سعر أسمنت المسلح 2،080 جنيه

استقر سعر أسمنت جنوب الوادي 1،970 جنيه

استقر سعر أسمنت المخصوص 2،040 جنيه

استقر سعر أسمنت السويس 2،050 جنيه

استقر سعر أسمنت السويدي 2،170 جنيه

استقر سعر أسمنت العسكري 1،950 جنيه

استقر سعر أسمنت النصر 2،020 جنيه

استقر سعر أسمنت سيناء 42.5 1،970 جنيه

استقر سعر أسمنت حلوان 2،050 جنيه

استقر سعر أسمنت المنيا 2،325 جنيه

استقر سعر أسمنت المهندس 2،205 جنيه

استقر سعر أسمنت تايتان 2،060 جنيه

استقر سعر أسمنت المصري 2،060 جنيه

استقر سعر أسمنت الممتاز 2،160 جنيه

استقر سعر أسمنت التعمير 2،030 جنيه

استقر سعر أسمنت الصعيد 1،990 جنيه

استقر سعرأسمنت أسيوط 2،150 جنيه

استقر سعر أسمنت المصريين 2،060 جنيه

استقر سعر أسمنت العامرية عادة 2،360 جنيه

استقر سعر أسمنت البرج 2،350 جنيه

استقر سعر أسمنت الماكس 2،260 جنيه

استقر سعر أسمنت النهضة 2،270 جنيه

استقر سعر أسمنت أسوان 2،180 جنيه

استقر سعر أسمنت السد العالي 2،170 جنيه

استقر سعر أسمنت قنا 2،270 جنيه



سعر الطوب الأحمر

استقر سعر طوب أحمر 24×11×6 سم 1،000 جنيه

استقر سعر طوب أحمر 24×11×12 سم 1،600 جنيه

استقر سعر طوب أحمر 25×12×13 سم 2،300 جنيه

استقر سعر طوب وردي 25×12×6 سم 3،135 جنيه

استقر سعر طوب خفيف 60×20×20 سم 1،880 جنيه

استقر سعر طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 9،000 جنيه

استقر سعر طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6،200 جنيه

استقر سعر طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1،500 جنيه