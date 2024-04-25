أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 25-4-2024 فى مصر
انخفاض جديد شهدته اسعار مواد البناء وسعر الحديد والأسمنت في المصانع التي تضخ مواد بنائها في سوق العمران المصري لذلك نرصد هذا الانخفاض في الأسعار.
نرصد في التقرير التالي أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 25-4-2024 في مصر بعد الانخفاض الجديد الذي شهدته الأسعار.
سعر الحديد اليوم في مصر
انخفض سعر حديد بشاى إلى 41،000 جنيه
انخفض سعر حديد العتال إلى 39،000 جنيه
انخفض سعر حديد المعادى إلى 38،000 جنيه
انخفض سعر حديد الكومي إلى 38،000 جنيه
انخفض سعر حديد المراكبي إلى 41،000 جنيه
انخفض سعر حديد عطية إلى 38،500 جنيه
انخفض سعر حديد العشري إلى 37،500 جنيه
انخفض سعر حديد الجيوشي إلى 39،000 جنيه
انخفض سعر حديد مصر ستيل إلى 38،000 جنيه
انخفض سعر حديد بيانكو إلى 38،000 جنيه
انخفض سعر حديد المصريين إلى 41،000 جنيه
انخفض سعر حديد سرحان إلى 38،000 جنيه
سعر حديد عز اليوم
انخفض سعر حديد عز ليبلغ 42،000 جنيه بعد أن وصل لـ 46 الف جنيه
سعر الأسمنت اليوم
استقر سعر أسمنت المعلم 1،990 جنيه
استقر سعر اسمنت السهم 1،970 جنيه
استقر سعر أسمنت الفهد 1،950 جنيه
استقر سعر أسمنت وادي النيل 1،950 جنيه
استقر سعر العسكري بني سويف 1،970 جنيه
استقر سعر أسمنت المسلح 2،080 جنيه
استقر سعر أسمنت جنوب الوادي 1،970 جنيه
استقر سعر أسمنت المخصوص 2،040 جنيه
استقر سعر أسمنت السويس 2،050 جنيه
استقر سعر أسمنت السويدي 2،170 جنيه
استقر سعر أسمنت العسكري 1،950 جنيه
استقر سعر أسمنت النصر 2،020 جنيه
استقر سعر أسمنت سيناء 42.5 1،970 جنيه
استقر سعر أسمنت حلوان 2،050 جنيه
استقر سعر أسمنت المنيا 2،325 جنيه
استقر سعر أسمنت المهندس 2،205 جنيه
استقر سعر أسمنت تايتان 2،060 جنيه
استقر سعر أسمنت المصري 2،060 جنيه
استقر سعر أسمنت الممتاز 2،160 جنيه
استقر سعر أسمنت التعمير 2،030 جنيه
استقر سعر أسمنت الصعيد 1،990 جنيه
استقر سعرأسمنت أسيوط 2،150 جنيه
استقر سعر أسمنت المصريين 2،060 جنيه
استقر سعر أسمنت العامرية عادة 2،360 جنيه
استقر سعر أسمنت البرج 2،350 جنيه
استقر سعر أسمنت الماكس 2،260 جنيه
استقر سعر أسمنت النهضة 2،270 جنيه
استقر سعر أسمنت أسوان 2،180 جنيه
استقر سعر أسمنت السد العالي 2،170 جنيه
استقر سعر أسمنت قنا 2،270 جنيه
سعر الطوب الأحمر
استقر سعر طوب أحمر 24×11×6 سم 1،000 جنيه
استقر سعر طوب أحمر 24×11×12 سم 1،600 جنيه
استقر سعر طوب أحمر 25×12×13 سم 2،300 جنيه
استقر سعر طوب وردي 25×12×6 سم 3،135 جنيه
استقر سعر طوب خفيف 60×20×20 سم 1،880 جنيه
استقر سعر طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 9،000 جنيه
استقر سعر طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6،200 جنيه
استقر سعر طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1،500 جنيه